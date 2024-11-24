Наука підтверджує, що виплеск інтенсивних емоцій і сльози можуть сприяти виробленню гормонів щастя. 24 Канал підготував добірку фільмів, які допоможуть поплакати та звільнити себе від негативних емоцій, щоб почуватися краще.
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"Чоловік на ім'я Отто"
Буркотливий старигань Отто, який втратив дружину, не хоче дружити з іншими й відлякує оточення своїм нестерпним характером.
Все змінюється, коли у нього з'являються нові сусіди – подружжя з двома доньками, які не звертають уваги на озлобленість Отто. І з часом лід починає танути. Цей фільм розчулює та змушує по-іншому подивитися у життя навіть у найскладніший період.
"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер онлайн
"Щоденник пам'яті"
Події розгортаються у будинку для літніх людей, де чоловік читає історію кохання одній жінці. Він розповідає про сільського хлопця Ноя, який з першого погляду закохався у дівчину Еллі.
Її сім'я аристократичного походження. Дівчина не одразу відповідає парубку взаємністю, але згодом піддається коханню. Але її батьки виступають проти їхніх стосунків.
"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн
"Душа"
Мультфільм розповідає про вчителя музики Джо Гарднера, який мріє про виступ на сцені. Коли його мрія нарешті може здійснитися, Джо потрапляє у дивовижний світ, де мешкають душі. Вони намагаються зрозуміти, чого хочуть і яка їхня справжня мета існування.
Джо знайомиться з душею під номером 22, яка досі не визначилась, що їй подобається. Це дуже зворушлива історія зі змістом, що змушує замислитися.
"Душа": дивіться трейлер онлайн
Запасайтесь серветками та улюбленим теплим напоєм й дозвольте собі щиро проявити всі емоції за переглядом цих фільмів.