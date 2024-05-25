Теплые и уютные посиделки уже скоро: 3 легких фильма для летних вечеров

До лета осталась неделя, поэтому пришло время искать фильмы, которыми можно разбавить теплые вечера. Готовьтесь к уютным посиделкам с друзьями и родными заранее.

Редакция Кино 24 подготовила для вас подборку легких фильмов, которыми можно немного разбавить свое лето. Смотрите трейлеры и выбирайте ленту, которую сможете посмотреть вместе с близкими уже через несколько дней.

Сохраняйте Тронут невероятной историей: 5 сериалов о любви и романтике: 5 сериалов о любви и романтике

"Маленькая мисс Счастье" (2006 год)

Маленькая девочка, по имени Олив, родилась в довольно интересной семье. Ее мама много нервничает и курит, однако свою вредную привычку скрывает, а отцу совсем не везет в жизни. Брат Олив отдалился от семьи, у дяди-профессора любовные проблемы, а дед любит наркотики.

Девушка отличается от своих родственников и хочет принять участие в детском конкурсе "Маленькая мисс Счастье", чтобы победить. Семья Гуверов, покинув свои проблемы, отправляется в Калифорнию, чтобы осуществить мечту Олив.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лето. Одноклассники. Любовь" (2012 год)

В фильме рассказывается о шестнадцатилетней девочке Лоле. Она ходит в простую школу и живет с родителями недалеко от Чикаго. В первый день учебного года школьница узнает, что ее парень решился на измену, когда находился в лагере во время летних каникул. Мама Лолы совсем не интересуется дочерью, ведь думает о собственной личной жизни. Несмотря на проблемы в учебе, однажды девушка решает отправиться с одноклассниками в Париж.

"Лето. Одноклассники. Любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Назови меня своим именем" (2017 год)

Главный герой ленты – парень Элио, который любит играть на пианино и сочинять стихи. Его отца знают не только в Италии, но и в других странах, ведь он – известный профессор. Однажды семья отправляется на отдых в свою виллу, которая за городом. Там Элио гуляет с соседкой, по имени Марция, читает, катается на велосипеде и занимается хобби – музыкой.

Как-то к ним приезжает мистер Оливер, который является коллегой отца. Элио становится интересно проводить время с новым знакомым. Вдруг между ними вспыхивает настоящая страсть, которая делает общение совсем другим.

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

Находите в нашей подборке фильм, который сделает ваш летний вечер незабываемым!