Кино 24 собрал несколько сериалов, что растрогают невероятной историей любви. Каждый из них предлагает уникальный взгляд на отношения, увлекая сюжетом и глубокими переживаниями.

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"Жена путешественника во времени"

Лента основана на романе Одри Ниффенеггер. Фильм рассказывает о библиотекаре Генри и его жене-художнице. Генри болен хрононедостаточностью – это заставляет его путешествовать во времени. Так 20-летняя Клэр встречает своего мужа в библиотеке. Он ее раньше не видел, тогда как она знает его большую часть своей жизни.

"Жена путешественника во времени": смотрите трейлер онлайн

"Погоня за любовью" / "В поисках любви"

Это экранизация драматической новеллы об аристократке, которая стремится найти безупречного мужа. События фильма разворачиваются в Европе между Первой и Второй мировой войной. Главная героиня и ее лучшая подруга мечтают получить настоящую любовь и ищут мужчин для желанного будущего.

"Погоня за любовью": смотрите трейлер онлайн

"Нормальные люди"

Героями ирландского сериала являются старшеклассники, которые сталкиваются с привычными для них проблемами. В школе появляется яркий парень, который привлекает всех девушек. Но его взамен увлекла неприметная Марианна. Они становятся неразлучными, а впереди у пары – радостные и грустные моменты, измены и утехи.

"Нормальные люди": смотрите трейлер онлайн

"Стыд"

В центре сюжета норвежского сериала – история подростков. Они не всегда успешные, умелые или талантливые, но настоящие. Эти юноши и девушки в поисках себя и мечтах о настоящем будущем. В то же время они познают волшебство теплых чувств и первой любви.

"Стыд": смотрите трейлер онлайн

"Это мы"

Драматический высокорейтинговый сериал рассказывает о жизни братьев и сестер Кевина, Кейт и Рэндалла, а еще их родителей. Эпизоды показывают сюжетную линию в современный период и линию, что происходила в прошлом. Главные персонажи, на первый взгляд, кажутся несвязанными друг с другом, но на самом деле их судьбы переплетаются странным образом.

"Это мы": смотрите трейлер онлайн