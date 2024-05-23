Кіно 24 зібрав кілька серіалів, що зворушать неймовірною історією кохання. Кожен з них пропонує унікальний погляд на стосунки, захоплюючи сюжетом і глибокими переживаннями.

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"Дружина мандрівника у часі"

Стрічка заснована на романі Одрі Ніффенеггер. Фільм розповідає про бібліотекаря Генрі та його дружину-художницю. Генрі хворий на хрононедостатність – це змушує його подорожувати у часі. Так 20-річна Клер зустрічає свого чоловіка у бібліотеці. Він її раніше не бачив, тоді як вона знає його більшість свого життя.

"Дружина мандрівника у часі": дивіться трейлер онлайн

"Гонитва за коханням" / "У пошуках кохання"

Це екранізація драматичної новели про аристократку, яка прагне знайти бездоганного чоловіка. Події фільму розгортаються в Європі між Першою та Другою світовою війною. Головна героїня та її найкраща подруга мріють здобути справжнє кохання та шукають чоловіків для омріяного майбутнього.

"Гонитва за коханням": дивіться трейлер онлайн

"Нормальні люди"

Героями ірландського серіалу є старшокласники, які стикаються зі звичними для них проблемами. У школі з'являється яскравий хлопець, який приваблює усіх дівчат. Але його натомість захопила непримітна Маріанна. Вони стають нерозлучними, а попереду в пари – радісні і сумні моменти, зради і втіхи.

"Нормальні люди": дивіться трейлер онлайн

"Сором"

У центрі сюжету норвезького серіалу – історія підлітків. Вони не завжди успішні, вмілі чи талановиті, але справжні. Ці юнаки та дівчата у пошуках себе та мріях про справжнє майбутнє. Водночас вони пізнають чари теплих почуттів та першого кохання.

"Сором": дивіться трейлер онлайн

"Це ми"

Драматичний високорейтинговий серіал розповідає про життя братів та сестер Кевіна, Кейт і Рендалла, а ще їхніх батьків. Епізоди показують сюжетну лінію у сучасний період та лінію, що відбувалася у минулому. Головні персонажі, на перший погляд, здаються непов'язаними один з одним, але насправді їхні долі переплітаються дивним чином.

"Це ми": дивіться трейлер онлайн