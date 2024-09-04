3 легких фильма, которые расслабят после сложного рабочего дня
Лето закончилось, поэтому начались действительно сложные будни. Теперь больше времени нужно тратить на работу, ведь необходимо завершить все важные дела до Нового года, запустить новые проекты и закрыть старые.
Редакция Кино 24 предлагает подборку легких фильмов, которые стоит посмотреть после тяжелого рабочего дня. Не расстраивайтесь, что скоро на улице похолодает. Поднимайте себе настроение классными лентами!
К слову Они понравятся киноманам: 19 фильмов и сериалов, которые вышли в 2024 году
"Эта дурацкая любовь" (2011)
В фильме рассказывается о супругах Эмили и Кэле, которые в браке уже 20 лет. Женщине начинает надоедать слабый характер мужа, поэтому она хочет развестись. После этого Эмили начинает жизнь с чистого листа, а Кэл спивается. Однажды он встречает в баре Джейкоба, который решает помочь наладить личную жизнь и стать лучше. У бывших партнеров к тому же есть сын, который неожиданно влюбляется в няню.
"Эта дурацкая любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Отпетые мошенницы" (2019)
Главная героиня фильма – Пенни Руст, которая обманом забирает у мужчин деньги. Есть еще одна мошенница – Жозефина Честерфилд, которая имеет дело с очень богатыми людьми. Однажды женщины встречаются и хотят использовать свой опыт "во благо". Так Пенни и Жозефина начинают дело под названием "Властелин колец".
"Отпетые мошенницы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Красотка на всю голову" (2018)
В фильме рассказывается о Рене Беннетт, которая работает в компании, занимающейся производством косметики, и имеет много комплексов. Однажды девушка отправляется к фонтану желаний. Дело в том, что она стремится стать красивее. На следующий день Рене травмируется на тренажере, после этого случая главная героиня начинает любить себя.
"Красотка на всю голову": смотрите онлайн трейлер фильма
Обязательно находите время на отдых после работы. Включайте интересный фильм и проводите вечер с пользой!