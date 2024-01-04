"Берлин" вырвался в лидеры: 10 фильмов и сериалов, которые украинцы чаще смотрят в Украине
Источник:Netflix
Netflix обновил традиционный список фильмов и сериалов, наиболее часто смотрящих в Украине. В последние дни 2023 года первое место в рейтинге занял новый сериал "Берлин".
А какой фильм уже вторую неделю держится в лидерах и полный список самых популярных лент в период с 25 по 31 декабря – узнайте дальше.
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Самые популярные сериалы Netflix
Несколько недель в лидерах держалась вторая часть финального сезона "Короны", однако сейчас все с восторгом просматривают драму "Берлин". Это история одного из главных персонажей "Бумажного дома". В этот раз "Берлин" собирает команду в Париже для совершения одного из самых амбициозных ограблений – всего за одну ночь украсть драгоценности стоимостью 44 миллиона евро.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала
Больше проектов в рейтинге:
- "Корона", 6 сезон;
- "1670", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 2 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Готовые", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные фильмы Netflix
Уже вторую неделю подряд первое место среди фильмов занимает "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня" с Софией Бутеллой, Джимоном Хонсу и Эдом Скрейном. По сюжету безжалостная армия Материнского Мира начинает угрожать мирному поселению фермеров на краю галактики, таинственная чужестранка становится единственной надеждой на спасение.
"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше проектов в рейтинге:
- "Гринч", 2018 год;
- "Довбуш", 2023;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Рождественские хроники", 2018 год;
- "Приспешники: Становление злодея", 2022 год;
- "Семейный обмен", 2023 год;
- "Топ Ган: Меверик", 2022 год;
- "Незабываемое Рождество", 2022 год.