"Берлин" вырвался в лидеры: 10 фильмов и сериалов, которые украинцы чаще смотрят в Украине

Netflix обновил традиционный список фильмов и сериалов, наиболее часто смотрящих в Украине. В последние дни 2023 года первое место в рейтинге занял новый сериал "Берлин".

А какой фильм уже вторую неделю держится в лидерах и полный список самых популярных лент в период с 25 по 31 декабря – узнайте дальше.

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Самые популярные сериалы Netflix

Несколько недель в лидерах держалась вторая часть финального сезона "Короны", однако сейчас все с восторгом просматривают драму "Берлин". Это история одного из главных персонажей "Бумажного дома". В этот раз "Берлин" собирает команду в Париже для совершения одного из самых амбициозных ограблений – всего за одну ночь украсть драгоценности стоимостью 44 миллиона евро.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Корона", 6 сезон;

"1670", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 2 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Готовые", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы Netflix

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Уже вторую неделю подряд первое место среди фильмов занимает "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня" с Софией Бутеллой, Джимоном Хонсу и Эдом Скрейном. По сюжету безжалостная армия Материнского Мира начинает угрожать мирному поселению фермеров на краю галактики, таинственная чужестранка становится единственной надеждой на спасение.

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"Гринч", 2018 год;

"Довбуш", 2023;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Рождественские хроники", 2018 год;

"Приспешники: Становление злодея", 2022 год;

"Семейный обмен", 2023 год;

"Топ Ган: Меверик", 2022 год;

"Незабываемое Рождество", 2022 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix