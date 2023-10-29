Что посмотреть на выходных: подборка фильмов и сериалов для всей семьи

В выходные часто хочется провести время дома, с семьей. Особенно, когда на улице пасмурно и холодно. Лучшим выбором для атмосферного дня в кругу родных станет просмотр фильма или сериала.

Далее расскажем обо всех новинках недели, которые вы могли пропустить. Здесь каждый найдет то, что понравится.

Интересно 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

Сериал "Падение дома Ашеров"

Рейтинг IMDb: 8.1

Чтобы защитить свое состояние и будущее, брат и сестра создают династию. Однако все начинает рушиться, когда их наследники погибают друг за другом.



Сериал "Падение дома Ашеров" / Фото CINEMAIS

Сериал "Уроки химии"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 7.9

Действие происходит в начале 50-х годов. Элизабет Зоттс стремится стать ученой, но эта мечта разрушается, когда она беременеет, остается одинокой и уволенной из лаборатории.



Сериал "Уроки химии" / Фото CINEMAIS

Сериал "Фрейзер"

Рейтинг IMDb: 7.2

Психиатр Фрейзер Крейн без предупреждения приезжает в Бостон к своему взрослому сыну Фредди и пытается наладить с ним отношения.



Сериал "Фрейзер" / Фото CINEMAIS

Сериал "Роковой патруль"

Рейтинг IMDb: 7.8

Это спин-офф сериала "Титаны" о стае неудачников, по иронии судьбы ставших супергероями.



Сериал "Роковой патруль" / Фото CINEMAIS

Сериал "Загрузка"

Рейтинг IMDb: 7.9

События сериала разворачиваются в далеком будущем, когда люди нашли способ загружать человеческое сознание в виртуальную реальность. Нора Энтони работает в службе поддержки клиентов виртуального отеля "Лейквью", в котором состоятельные люди продолжают жить после смерти.



Сериал "Загрузка" / Фото CINEMAIS

Фильм "Миссия невозможна"

Рейтинг IMDb: 7.9

Итан Хант вместе с командой противостоит системе искусственного интеллекта Entity, вышедшей из-под контроля и ставшей угрозой для человечества.



Фильм "Миссия невозможна" / Фото CINEMAIS

Фильм "Похороны"

Рейтинг IMDb: 7.0

Фильм основан на реальных событиях. Это история иска адвоката Вилли Э. Гэри и его клиента Иеремии Джозефа О'Кифа против похоронной компании Loewen, описанной в 1999 году в одноименной статье Джонатана Харра в журнале New Yorker.



Фильм "Похороны" / Фото CINEMAIS

Фильм "Летние папы"

Рейтинг IMDb: 6.4

Всегда недовольный папа среднего возраста и два его лучших друга не успевают за меняющимся миром молодых директоров и влиятельных руководителей детских садов.



Фильм "Летние папы" / Фото CINEMAIS

Фильм "Пила X"

Рейтинг IMDb: 7.0

Действие разворачивается между первой и второй частями фильма "Пила". Маньяк Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы вылечить рак. По прибытии туда он обнаруживает, что вся операция является аферой и начинает мстить мошенникам за это преступление.



Фильм "Пила X" / Фото CINEMAIS