Что посмотреть на выходных: подборка фильмов и сериалов для всей семьи
Источник:CINEMAIS
В выходные часто хочется провести время дома, с семьей. Особенно, когда на улице пасмурно и холодно. Лучшим выбором для атмосферного дня в кругу родных станет просмотр фильма или сериала.
Далее расскажем обо всех новинках недели, которые вы могли пропустить. Здесь каждый найдет то, что понравится.
Интересно 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться
Сериал "Падение дома Ашеров"
Рейтинг IMDb: 8.1
Чтобы защитить свое состояние и будущее, брат и сестра создают династию. Однако все начинает рушиться, когда их наследники погибают друг за другом.
Сериал "Падение дома Ашеров" / Фото CINEMAIS
Сериал "Уроки химии"
Рейтинг IMDb: 7.9
Действие происходит в начале 50-х годов. Элизабет Зоттс стремится стать ученой, но эта мечта разрушается, когда она беременеет, остается одинокой и уволенной из лаборатории.
Сериал "Уроки химии" / Фото CINEMAIS
Сериал "Фрейзер"
Рейтинг IMDb: 7.2
Психиатр Фрейзер Крейн без предупреждения приезжает в Бостон к своему взрослому сыну Фредди и пытается наладить с ним отношения.
Сериал "Фрейзер" / Фото CINEMAIS
Сериал "Роковой патруль"
Рейтинг IMDb: 7.8
Это спин-офф сериала "Титаны" о стае неудачников, по иронии судьбы ставших супергероями.
Сериал "Роковой патруль" / Фото CINEMAIS
Сериал "Загрузка"
Рейтинг IMDb: 7.9
События сериала разворачиваются в далеком будущем, когда люди нашли способ загружать человеческое сознание в виртуальную реальность. Нора Энтони работает в службе поддержки клиентов виртуального отеля "Лейквью", в котором состоятельные люди продолжают жить после смерти.
Сериал "Загрузка" / Фото CINEMAIS
Фильм "Миссия невозможна"
Рейтинг IMDb: 7.9
Итан Хант вместе с командой противостоит системе искусственного интеллекта Entity, вышедшей из-под контроля и ставшей угрозой для человечества.
Фильм "Миссия невозможна" / Фото CINEMAIS
Фильм "Похороны"
Рейтинг IMDb: 7.0
Фильм основан на реальных событиях. Это история иска адвоката Вилли Э. Гэри и его клиента Иеремии Джозефа О'Кифа против похоронной компании Loewen, описанной в 1999 году в одноименной статье Джонатана Харра в журнале New Yorker.
Фильм "Похороны" / Фото CINEMAIS
Фильм "Летние папы"
Рейтинг IMDb: 6.4
Всегда недовольный папа среднего возраста и два его лучших друга не успевают за меняющимся миром молодых директоров и влиятельных руководителей детских садов.
Фильм "Летние папы" / Фото CINEMAIS
Фильм "Пила X"
Рейтинг IMDb: 7.0
Действие разворачивается между первой и второй частями фильма "Пила". Маньяк Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы вылечить рак. По прибытии туда он обнаруживает, что вся операция является аферой и начинает мстить мошенникам за это преступление.