Далі розповімо про усі новинки тижня, які ви могли пропустити. Тут кожен знайде те, що сподобається.
Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися
Серіал "Падіння дому Ашерів"
Рейтинг IMDb: 8.1
Щоб захистити свій статок і майбутнє, брат і сестра створюють династію. Однак все починає руйнуватися, коли їхні спадкоємці гинуть один за одним.
Серіал "Падіння дому Ашерів" / Фото CINEMAIS
Серіал "Уроки хімії"
Рейтинг IMDb: 7.9
Дія відбувається на початку 1950-х років. Елізабет Зоттс прагне стати вченою, але ця мрія руйнується, коли вона вагітніє, залишається самотньою та звільненою з лабораторії.
Серіал "Уроки хімії" / Фото CINEMAIS
Серіал "Фрейзер"
Рейтинг IMDb: 7.2
Психіатр Фрейзер Крейн без попередження приїжджає до Бостона до свого дорослого сина Фредді та намагається налагодити з ним стосунки.
Серіал "Фрейзер" / Фото CINEMAIS
Серіал "Фатальний патруль"
Рейтинг IMDb: 7.8
Це спін-офф серіалу "Титани" про зграю невдах, які за іронією долі стали супергероями.
Серіал "Фатальний патруль" / Фото CINEMAIS
Серіал "Завантаження"
Рейтинг IMDb: 7.9
Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому, коли люди знайшли спосіб завантажувати людську свідомість у віртуальну реальність. Нора Ентоні працює у службі підтримки клієнтів віртуального готелю "Лейкв’ю", в якому заможні люди продовжують жити після смерті.
Серіал "Завантаження" / Фото CINEMAIS
Фільм "Місія неможлива"
Рейтинг IMDb: 7.9
Ітан Хант разом з командою протистоїть системі штучного інтелекту Entity, яка вийшла з-під контролю та стала загрозою для людства.
Фільм "Місія неможлива" / Фото CINEMAIS
Фільм "Похорони"
Рейтинг IMDb: 7.0
Фільм заснований на реальних подіях. Це історія позову адвоката Віллі Е. Гері та його клієнта Єремії Джозефа О’Кіфа проти похоронної компанії Loewen, описаної в 1999 році в однойменній статті Джонатана Харра в журналі New Yorker.
Фільм "Похорони" / Фото CINEMAIS
Фільм "Літні татусі"
Рейтинг IMDb: 6.4
Завжди невдоволений тато середнього віку та двоє його найкращих друзів не встигають за мінливим світом молодих директорів і впливових керівників дитячих садків.
Фільм "Літні татусі" / Фото CINEMAIS
Фільм "Пила X"
Рейтинг IMDb: 7.0
Дія розгортається між першою і другою частинами фільму "Пила". Маніяк Джон Крамер вирушає в Мексику, щоб вилікувати рак. Після прибуття туди він виявляє, що вся операція є аферою, і починає мстити шахраям за цей злочин.
Фільм "Пила X" / Фото CINEMAIS