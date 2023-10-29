Далі розповімо про усі новинки тижня, які ви могли пропустити. Тут кожен знайде те, що сподобається.

Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

Серіал "Падіння дому Ашерів"

Рейтинг IMDb: 8.1

Щоб захистити свій статок і майбутнє, брат і сестра створюють династію. Однак все починає руйнуватися, коли їхні спадкоємці гинуть один за одним.



Серіал "Падіння дому Ашерів" / Фото CINEMAIS

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Серіал "Уроки хімії"

Рейтинг IMDb: 7.9

Дія відбувається на початку 1950-х років. Елізабет Зоттс прагне стати вченою, але ця мрія руйнується, коли вона вагітніє, залишається самотньою та звільненою з лабораторії.



Серіал "Уроки хімії" / Фото CINEMAIS

Серіал "Фрейзер"

Рейтинг IMDb: 7.2

Психіатр Фрейзер Крейн без попередження приїжджає до Бостона до свого дорослого сина Фредді та намагається налагодити з ним стосунки.



Серіал "Фрейзер" / Фото CINEMAIS

Серіал "Фатальний патруль"

Рейтинг IMDb: 7.8

Це спін-офф серіалу "Титани" про зграю невдах, які за іронією долі стали супергероями.



Серіал "Фатальний патруль" / Фото CINEMAIS

Серіал "Завантаження"

Рейтинг IMDb: 7.9

Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому, коли люди знайшли спосіб завантажувати людську свідомість у віртуальну реальність. Нора Ентоні працює у службі підтримки клієнтів віртуального готелю "Лейкв’ю", в якому заможні люди продовжують жити після смерті.



Серіал "Завантаження" / Фото CINEMAIS

Фільм "Місія неможлива"

Рейтинг IMDb: 7.9

Ітан Хант разом з командою протистоїть системі штучного інтелекту Entity, яка вийшла з-під контролю та стала загрозою для людства.



Фільм "Місія неможлива" / Фото CINEMAIS

Фільм "Похорони"

Рейтинг IMDb: 7.0

Фільм заснований на реальних подіях. Це історія позову адвоката Віллі Е. Гері та його клієнта Єремії Джозефа О’Кіфа проти похоронної компанії Loewen, описаної в 1999 році в однойменній статті Джонатана Харра в журналі New Yorker.



Фільм "Похорони" / Фото CINEMAIS

Фільм "Літні татусі"

Рейтинг IMDb: 6.4

Завжди невдоволений тато середнього віку та двоє його найкращих друзів не встигають за мінливим світом молодих директорів і впливових керівників дитячих садків.



Фільм "Літні татусі" / Фото CINEMAIS

Фільм "Пила X"

Рейтинг IMDb: 7.0

Дія розгортається між першою і другою частинами фільму "Пила". Маніяк Джон Крамер вирушає в Мексику, щоб вилікувати рак. Після прибуття туди він виявляє, що вся операція є аферою, і починає мстити шахраям за цей злочин.



Фільм "Пила X" / Фото CINEMAIS