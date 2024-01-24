А вот среди фильмов уже вторую неделю подряд есть безоговорочный лидер – новый боевик "Взлет".

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Какие фильмы популярны сейчас на Netflix

"Взлет" – это история об опытной команде воров, которая готовится к чрезвычайно рискованному делу. Грабители планируют похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этого, сейчас в Украине смотрят:

  • "Снежное сообщество", 2024 год;
  • "Наблюдатель", 2022 год;
  • "Довбуш", 2023;
  • "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
  • "Иллюзия безопасности", 2023 год;
  • "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;
  • "Красное сообщение", 2021 год;
  • "Секреты домашних животных", 2016;
  • "Девушка с Джерси", 2004 год.

Нетфликс
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Сериалы, которые сейчас смотрят на Netflix

Несколько недель подряд рейтинг сериалов возглавлял "Берлин" – продолжение истории одного из главных героев "Бумажного дома", однако в период с 15 по 21 января украинцы чаще всего пересматривали новый триллер "Детектив Форст".

По сюжету детектив временно остается без работы из-за нетрадиционных методов расследования. Теперь, чтобы распутать серию жестоких убийств, ему придется действовать не самостоятельно, а вместе с журналисткой.

"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этого, сейчас в Украине смотрят:

  • "Берлин", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 2 сезон;
  • "Братья Сунь", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 3 сезон;
  • "Бумажный дом", 4 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Бумажный дом", 5 сезон;
  • "Американский ужас", 1 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix