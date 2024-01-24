А от серед фільмів вже другий тиждень поспіль є беззаперечний лідер – новий бойовик "Зліт".

Теж цікаво Серіали про спорт на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Які фільми популярні зараз на Netflix

"Зліт" – це історія про досвідчену команду злодіїв, яка готується до надзвичайно ризикованої справи. Грабіжники планують викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів з літака, який летить на висоті 12 кілометрів.

"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім цього зараз в Україні дивляться:

  • "Снігова спільнота", 2024 рік;
  • "Спостерігач", 2022 рік;
  • "Довбуш", 2023 рік;
  • "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
  • "Ілюзія безпеки", 2023 рік;
  • "Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню", 2023 рік;
  • "Червоне повідомлення", 2021 рік;
  • "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
  • "Дівчина з Джерсі", 2004 рік.

Нетфлікс
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Серіали, які зараз дивляться на Netflix

Кілька тижнів поспіль рейтинг серіалів очолював "Берлін" – продовження історії одного з головних героїв "Паперового будинку", однак у період з 15 по 21 січня українці найчастіше переглядали новий трилер "Детектив Форст".

За сюжетом, детектив тимчасово залишається без роботи через нетрадиційні методи розслідування. Тепер, щоб розплутати серію жорстоких убивств, йому доведеться діяти не самостійно, а разом з журналісткою.

"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу

Окрім цього зараз в Україні дивляться:

  • "Берлін", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 2 сезон;
  • "Брати Сунь", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 3 сезон;
  • "Паперовий будинок", 4 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 5 сезон;
  • "Американське жахіття", 1 сезон.

Нетфлікс
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix