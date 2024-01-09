4 фильма Сергея Параджанова, которые должен увидеть каждый украинец

9 января 2024 исполняется сто лет со дня рождения одного из создателей украинского кинематографа, армянина по происхождению – Сергея Параджанова. Он был не только очень талантливым режиссером, но и прекрасным человеком с четкой гражданской позицией.

Мировую славу художнику принесла экранизация повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". Но 20 июля 1990 года его жизнь оборвалась в Ереване. Какими фильмами Параджанов успел пополнить мировую киноказну – узнайте в материале, который 24 Канал подготовил по случаю его дня рождения.

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"Наталья Ужвий"

Краткометражный документальный кинопортрет украинской актрисы Натальи Ужвий, в который вошли фрагменты из фильмов, в которых она снималась. Параджанов показал не только то, каким был творческий путь, но и личная жизнь, особенности характера. Это своеобразная исповедь актрисы, оставившей большой след в истории украинского киноискусства.

"Тени забытых предков"

Эту легендарную экранизацию мир увидел в 1964 году. Через два года фильм получил приз на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. В общей сложности "Тени забытых предков", которые Параджанов снял по повести Михаила Коцюбинского, получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях, 24 из которых были гран-при. А польский режиссер Анджей Вайда стал перед коллегой на колени и в благодарность за этот шедевр поцеловал руку.

"Тени забытых предков": смотрите фильм онлайн

"Киевские фрески"

Этот фильм Параджанов снял на сценарии Павла Загребельного. Однако после снятых кинопроб дирекция киностудии приняла решение прекратить съемки "в целом импрессионистского фильма, пронизанного идеей пацифизма". Поэтому до нас дошли лишь 15-минутные кинопробы аллегории на тему последствий войны, которые сохранились благодаря хитрости оператора Александра Антипенко, выдавшего их за свою дипломную работу.



Кадр из фильма "Киевские фрески" / Скриншот с видео

"Цвет граната"

В 1968 году Параджанов представил притчу о средневековом армянском поэте Саят-Нове. Этот фильм состоит из нескольких новелл, в каждой из которых с разных сторон показана жизнь поэта и его мировоззрения. Особого внимания заслуживают музыкальное сопровождение и уникальные эстетические кадры, наполненные метафорами. Отметим, что эта картина вошла в прокат не в авторской версии, а перемонтированной.



Аллегорическое изображение / Скриншот из фильма "Цвет граната"