Світову славу митцю принесла екранізація повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". Та 20 липня 1990 році його життя обірвалося в Єревані. Якими фільмами Параджанов встиг поповнити світову кіноскарбницю – дізнавайтеся у матеріалі, який 24 Канал підготував з нагоди його дня народження.

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"Наталія Ужвій"

Короткометражний документальний кінопортрет української акторки Наталії Ужвій, до якого увійшли фрагменти з фільмів, в яких вона знімалася. Параджанов показав не лише те, яким був творчий шлях, а й особисте життя, особливості характеру. Це своєрідна сповідь акторки, яка залишила великий слід в історії українського кіномистецтва.

"Тіні забутих предків"

Цю легендарну екранізацію світ побачив у 1964 році. Через два роки стрічка здобула приз на Всесоюзному кінофестивалі в Києві. Загалом "Тіні забутих предків", які Параджанов зняв за повістю Михайла Коцюбинського, отримали 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, 24 з яких були гран-прі. А польський режисер Анджей Вайда став перед колегою на коліна і в знак подяки за цей шедевр поцілував руку.

"Тіні забутих предків": дивіться фільм онлайн

"Київські фрески"

Цей фільм Параджанов зняв на сценарій Павла Загребельного. Однак після після відзнятих кінопроб дирекція кіностудії прийняла рішення припинити зйомки "в цілому імпресіоністського фільму, пронизаного ідеєю пацифізму". Тому до нас дійшли лише 15-хвилинні кінопроби алегорії на тему наслідків війни, що збереглися завдяки хитрості оператора Олександра Антипенка, який видав їх за свою дипломну роботу.



Кадр з фільму "Київські фрески" / Скриншот з відео

"Колір граната"

У 1968 році Параджанов презентував притчу про середньовічного вірменського поета Саят-Нова. Цей фільм складається з кількох новел, в кожній з яких з різних боків показане життя поета та його світобачення. Особливої уваги заслуговують музичний супровід та унікальні естетичні кадри, що наповнені метафорами. Зазначимо, що ця стрічка увійшла в прокат не в авторській версії, а перемонтованою.



Алегоричне зображення / Скриншот з фільму "Колір граната"