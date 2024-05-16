Гарантируют хорошее настроение: 2 французские комедии, которые стоит посмотреть

Все мы любим посмотреть веселые фильмы, которые заставляют нас хохотать до слез или же, наоборот, смеяться сквозь слезы. Французские комедии с этим справляются на "отлично".

Они каждый раз удивляют эксцентричными персонажами, постоянно ставят своих героев в неловкие ситуации, что добавляет заряд позитива и не позволяет скучать. Редакция Кино 24 подготовила 2 интересные комедии, которые точно вас порадуют.

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"Инструкция по воспитанию мажоров"

Этот фильм действительно действует как "инструкция" того, как перевоспитать лентяев. По сюжету, Фрэнсис дожил до почтенного возраста и сумел в течение него нажить немалое состояние. Мужчина сейчас имеет во владении собственную строительную компанию, а когда-то начинал как простой рабочий на производстве. Однако, очень жаль, что дети не ценят всего этого. Они настолько привыкли к роскоши, что отца это начало раздражать.

Так, чтобы преподнести им урок, он сообщает, что стал банкротом и теперь вся их семья должна прятаться от кредиторов и переехать жить в старый дом, где когда-то провел свое детство глава семьи.

Поэтому молодежи нужно будет делать то, что они никогда не делали раньше, – пойти работать и научиться ценить жизнь.

"Инструкция по воспитанию мажоров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Возьми меня штурмом"

По сюжету, Джоанна Паскуали является работником парижской полиции и круглосуточно продолжает свою тренировку, чтобы попасть в полицейский спецотряд. Однако, что бы девушка не делала, она остается наивной и довольно неуклюжей, которая, по мнению многих, больше мешает, чем помогает защищать закон.

К девушке в полиции в определенной степени относятся благосклоннее, поскольку ее отец был министром внутренних дел. Когда же чиновнику надоело слушать долгие и мечтательные разговоры дочери о спецотряде, он записывает Джоану на стажировку в элитное полицейское подразделение. Так, министр надеется, что дочь избавится от своей одержимости, когда поймет, что служба там тяжелая и суровая. Этому должен поспособствовать и новый командир Джоаны, ветеран Юджин, который не любит женщин с тех пор, как его бросила жена.

К тому же, по нелепому стечению обстоятельств Джоанна стала напарницей этого офицера. Им предстоит вступить в жесткое противостояние с крайне опасной группировкой "Леопардов".

"Возьми меня штурмом": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти киноленты однозначно сделают ваш вечер более веселым. Приятного просмотра!