Вони щоразу дивують ексцентричними персонажами, постійно ставлять своїх героїв у незручні ситуації, що додає заряду позитиву та не дозволяє нудьгувати. Редакція Кіно 24 підготувала 2 цікаві комедії, які точно вас потішать.

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"Інструкція з виховання мажорів"

Цей фільм справді діє як "інструкція" того, як перевиховати ледарів. За сюжетом, Френсіс дожив до поважного віку та зумів протягом нього нажити чималі статки. Чоловік зараз має у володінні власну будівельну компанію, а колись починав як простий робочий на виробництві. Однак, дуже шкода, що діти не цінять всього цього. Вони настільки звикли до розкошів, що батька це почало дратувати.

Так, щоб припіднести їм урок, він повідомляє, що став банкрутом і тепер вся їхня сім'я повинна ховатися від кредиторів та переїхати жити в старий будинок, де колись провів своє дитинство голова сім'ї.

Тож молоді потрібно буде робити те, що вони ніколи не робили раніше, – піти працювати та навчитися цінувати життя.

"Інструкція з виховання мажорів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Візьми мене штурмом"

За сюжетом, Джоанна Паскуалі є працівником паризької поліції і цілодобово продовжує своє тренування, щоб потрапити в поліцейський спецзагін. Однак, що б дівчина не робила, вона залишається наївною і доволі незграбною, яка, на думку багатьох, більше заважає, ніж допомагає захищати закон.

До дівчини в поліції певною мірою ставляться прихильніше, оскільки її батько був міністром внутрішніх справ. Коли ж чиновнику набридло слухати довгі та мрійливі балачки доньки про спецзагін, він записує Джоану на стажування в елітний поліцейський підрозділ. Так, міністр сподівається, що дочка позбудеться своєї одержимості, коли зрозуміє, що служба там важка і сувора. Цьому має посприяти і новий командир Джоани, ветеран Юджин, який не любить жінок з тих пір, як його покинула дружина.

До того ж, за безглуздим збігом обставин Джоанна стала напарницею цього офіцера. Їм належить вступити в жорстке протистояння з вкрай небезпечним угрупуванням "Леопардів".

"Візьми мене штурмом": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці кінострічки однозначно зроблять ваш вечір веселішим. Приємного перегляду!