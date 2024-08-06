От "Дэдпула" до "Ворона": лучшие киноэкранизации комиксов, которые должен увидеть каждый

Этим летом выходят сразу два долгожданных фильма по комиксам: в июле – третья часть истории Дэдпула, а в августе – новая версия мистического графического романа "Ворон".

Есть стереотип, что фильмы по комиксам – это только классические супергеройские истории "за все хорошее и против всего плохого" и без особого содержания. Впрочем, жанр комиксов гораздо глубже, чем кажется: в нем есть пространство и для взрослых тем, и для нестандартных экранизаций, подборку которых Кино24 и предлагает вашему вниманию.

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"Дэдпул"

В июле на большие экраны вышел фильм "Дэдпул и Росомаха", третья часть экранизации комиксов о самом неполиткорректном супергерое Marvel – Дэдпуле. Известно, что по сюжету в фильме Росомаха (Хью Джекман) и Дэдпул (Райан Рейнольдс) объединятся, чтобы победить общего врага. А еще – чтобы преодолеть плохую карму многих лент Marvel нескольких последних лет, которые отнюдь не оправдали кассовых ожиданий. Люди устали от классических супергероев – и тут приходит Дэдпул, который без лишней скромности сам о себе сказал в первом тизере новой части: "Я – марвеловский Иисус!". И действительно, никаких оснований для скромности у него нет, ведь первый "Дэдпул" (2016) и "Дэдпул 2" (2018) вместе собрали более $1,5 млрд – фантастический результат для серии фильмов с рейтингом R (17+), которым может похвастаться разве что "Матрица" ($1,6 млрд), "Чужой" ($1,5 млрд), "Мальчишник в Вегасе" ($1,4 млрд) и "Пятьдесят оттенков" ($1,3 млрд). Один из ключевых составляющих популярности франшизы – это то, что экранизации остались верными оригинальным комиксам, сохранив личность Дэдпула, его уникальный стиль и странности с жесткими шутками. Это пришлось по душе как фанатам комиксов, так и новой аудитории – в частности, аудитории взрослой. Насилие, отвязный (и реально смешной) черный юмор, использование ненормативной лексики – этого обычно не найдешь в студийных блокбастерах о супергероях. И именно это привлекло аудиторию, которая искала чего-то другого.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Человек-паук"

Персонаж комиксов "Человек-паук" существует уже более полувека и любовь аудитории к нему – искреннему, эмоциональному, лишенному супергеройского пафоса, – только растет. Компьютерные игры, мультсериалы, настольные игры, полномасштабная анимация и, конечно же, серия фильмов – все это непременно становится популярным и любимым. Кстати, интересно, что экранизация приключений Человека-паука откладывалась более 25 лет. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 1999 году, когда кинокомпания Sony Pictures Entertainment приобрела права на экранизацию персонажа. Режиссером первых трех фильмов – "Человек-паук" (2002), "Человек-паук 2" (2004) и "Человек-паук 3" (2007) – стал Сэм Рэйми, ярый фанат комиксов, собравший коллекцию из более 25 000 экземпляров. А супергероя в его фильмах сыграл Тоби Магуайер. Далее режиссерское кресло занял Марк Уэбб – и выпустил фильмы "Новый Человек-паук" (2012) и "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014) с Эндрю Гарфилдом. За третью часть киноприключений супергероя, официально вошедшую в Киновселенную Marvel, отвечал режиссер Джон Уоттс. А главного героя в его фильмах – "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) и "Человек-паук: Домой пути нет" (2021) – сыграл Том Холланд. Продолжили серию две полнометражные анимации: "Человек-паук: Вокруг вселенной" (2018), получившая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA как "Лучший анимационный фильм", а также "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (2023). В этом году должен был выйти и третий анимационный фильм – "Человек-паук: За пределами Вселенной", – но из-за прошлогодней забастовки голливудских актеров и сценаристов его выход был отложен на неопределенный срок. Также ходят слухи, что в 2025 году должна выйти и новая часть основной киносерии с Томом Холландом. Так или иначе, нет никаких сомнений, что Человек-паук в том или ином воплощении еще не раз к нам вернется, ведь это как раз случай экранизации комиксов Marvel, который всегда уверенно может рассчитывать на любовь и внимание зрителей.

"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер онлайн

"Бэтмен"

Этого героя комиксов DC создали еще в 1939 году художник Боб Кейн в соавторстве с писателем Биллом Фингером. И с тех пор миллиардер, что по ночам в костюме летучей мыши борется с преступниками, защищая город Готэм, стал едва ли не самым популярным героем комиксов из всех. Экранизировать приключения Бэтмена начали еще в 1943 году, и с тех пор вышло ну просто бесчисленное количество фильмов, телесериалов, анимационных историй, посвященных этому герою. Мы же остановимся на относительно современной серии экранизаций. Почему относительно? Потому что ее отсчет ведется с 1989 года, а это уже 35 лет назад. Тогда вышел "Бэтмен" Тима Бертона с Майклом Китоном в роли Бэтмена и Джокером Джеком Николсоном. Фильм вызвал настоящий восторг у зрителей и критиков, и при бюджете $48 млн собрал аж $411 млн в прокате. Такой феноменальный успех дал кинофраншизе новое дыхание. За последние три десятилетия куча первоклассных режиссеров делали проекты о Бэтмене, а сам этот образ на экране воплотили куча первоклассных актеров. Бертен и Китон вместе сделали еще фильм "Бэтмен возвращается" (1992). Далее режиссер Джоэл Шумахер снял "Бэтмен навсегда" (Вэл Килмер в главной роли; 1995) и "Бэтмен и Робин" (1997; Джордж Клуни). Затем за серию взялся Кристофер Нолан – и снял ее с двумя главными актерами: "Бэтмен: Начало" (2005; Кристиан Бэйл), "Темный рыцарь" (2008; Кристиан Бэйл); "Темный рыцарь возвращается" (2012; Том Харди). в 2016 году вышел фильм расширенной Вселенной DC "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" режиссера Зака Снайдера с Беном Афлеком. А в 2022-м состоялся перезапуск франшизы: фильмом "Бэтмен" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

Но среди всех экранизаций истории Бэтмена именно "Темный рыцарь" считается лучшей. Сейчас эта лента есть образцом для нуарных и реалистичных киноэкранизаций комиксов, и ее копия хранится в Национальном реестре фильмов США как такая, имеющая особое культурное, историческое или эстетическое значение. А Гит Леджер, сыгравший в этой ленте антагониста Джокера, и для которого, к сожалению, эта работа стала последней, посмертно был отмечен "Оскаром", "Золотым глобусом" и BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

"Темный рыцарь": смотрите трейлер онлайн

"Джокер"

Где Бэтмен – там и Джокер. Долгие годы исполнение этой роли Гитом Леджером считалось каноническим, пока в 2019 году не вышел "Джокер" Тодда Филлипса, где образ психического неуравновешенного убийцы-клоуна воплотил Хоакин Феникс. Эта экранизация, повествующая о становлении Джокера и психологических травмах, что его спровоцировали, однозначно выделяется из промеж всех остальных кинокомиксов, ведь это однозначно уровень не развлекательного, а большого кино. "Джокер" получил 11 номинаций на "Оскар", включая самые престижные – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", – и в двух победил. Так, Хоакин Феникс получил награду в категории "Лучшая мужская роль", а композитор фильма Гильдур Гуднадоуттир – в категории "Лучшая музыка к фильму". Оба также были отмечены аналогичными наградами "Золотой глобус" и BAFTA. Хотя изначально Тодд Филлипс не планировал продолжать эту историю, но невероятный успех фильма заставил его передумать. И уже в октябре мы увидим в кино "Джокер: Безумие на двоих", премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре. Второй фильм будет рассказывать о знакомстве Джокера с Харли Квинн (Леди ГаГа) в психиатрической больнице и начало их безумной истории любви и взаимозависимости. Особенность ленты в том, что фактически она будет мюзиклом: в фильм войдет не менее 15 музыкальных номеров, среди которых как кавер-версии известных гитов, так и оригинальные произведения все той же Гильдур Гуднадоуттир.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн

"Хранители"

Эта экранизация 2009 года режиссером Заком Снайдером одноименного графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса тоже стоит в стороне как от кинокомиксов в целом, так и конкретно от тех, вошедших в нашу подборку, ведь это – один отдельный фильм. В свое время он фактически провалился в прокате – и поэтому не имел продолжения на большом экране, но впоследствии стал действительно культовым среди поклонников жанра. "Хранители" (они же – "Стражи") – это такая "антисупергеройская" история, жестокая сатира на все стереотипы о супергероях, что показывает их обычными (и преимущественно очень неприятными) людьми: со всеми слабостями и темными мотивами. Фактически, именно этот фильм проложил дорогу для "антисупергеройских" сериалов – одноименного сериала "Хранители" (HBO, один сезон, 2019) и для проекта Amazon "Пацаны", финальный пятый сезон которого сейчас находится в разработке.

"Хранители": смотрите трейлер онлайн

"Ворон"

Особый мистический флер делает "Ворона" уникальным в мире комиксов. Этот независимый графический роман Джеймса О'Барра – к тому же даже не цветной, а черно-белый, – запустил целую мультимедийную франшизу, включавшую и кинофильмы, и сериалы. А гибель Брендона Ли, исполнителя главной роли в первой экранизации "Ворона" 1994 года, сделала и первоисточник, и фильм еще более культовыми. "Ворон" – это рассказ о бессмертной любви и смертельной мести. По сюжету Шелли Вебстер, невесту главного героя, музыканта Эрика Дрейвена, убивают преступники. А дальше наносят смерть и ему. Но Эрик с мистическим проводником в виде ворона возвращается во плоти из потустороннего мира, чтобы отомстить убийцам. Этой двухцветной историей о мести с того света Джеймс О'Барр пытался утолить собственную боль от потери любимой девушки, которую насмерть сбил пьяный водитель.

Первая экранизация "Ворона" была феноменально успешной, собрав в прокате $94 млн при бюджете в $23 млн. После этого вышло еще три полнометражные ленты: "Ворон 2: Город ангелов" (1996) в кино и "Ворон 3: Спасение" (2000) и "Ворон: Жестокое причастие" (2005) на DWD. А также – телесериал "Ворон: Лестница в небо" (1998-1999). После гибели Брэндона Ли главного героя играли Венсан Перес, Эрик Мабиус и Эдвард Ферлонг, а также Марк Дакаскос в сериале. Впрочем ни один из этих проектов не имел успеха оригинала. Но сейчас "Ворон" возвращается – совершенно новым. И одновременно – максимально близким духу оригинального комикса.

22 августа в кинотеатрах Украины в роли Эрика Дрейвена мы увидим Билла Скашгорда ("Оно"), а в роли Шелли – певицу FKA Twigs. Режиссер Руперт Сандерс снял одну из самых щемящих историй любви, дополнив ее сногсшибательным экшеном уровня "Джона Уика", оценить который в полной мере можно будет не просто на большом экране, но и отдельно в форматах IMAX, 4DX и Dolby Atmos. И еще отдельный бонус для настоящих комикс-фанов: специально к премьере легендарный "Ворон" Джеймса О'Барра будет впервые издан на украинском.

"Ворон": смотрите трейлер онлайн