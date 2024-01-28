2 фильма Netflix, от которых не сможете оторваться в этот вечер

Стриминговая платформа Netflix постоянно радует любителей кино лентами разных жанров. В частности, есть несколько новых фильмов, популярных среди украинцев именно сейчас.

Их премьеры прошли в конце 2023 года и уже несколько недель подряд держатся в рейтинга тех, что больше всего просматривают, отмечает 24 Канал.

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Фильмы, которые сейчас очень популярны на Netflix

"Иллюзия безопасности"

Рейтинг IMDb: 6.5

Эта драма с Джулией Робертс в главной роли отлично подойдет для семейного просмотра. По сюжету, счастливая американская семья арендует роскошный дом в предвкушении долгожданного отдыха. Однако желанный отпуск приобретает зловещий характер, когда все устройства отключаются через кибератаку. А в дверь в это время стучат незнакомцы.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня"

Рейтинг IMDb: 5.6

От драмы переходим к не менее интересной и эмоциональной научной фантастике. В этой ленте рассказывается о межгалактической войне против тирании старого деспота. В то время, когда безжалостная армия Материнского Мира начинает угрожать мирному поселению фермеров на краю галактики, единственной надеждой на спасение становится таинственная чужестранец.

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой фильм сейчас в топе на Netflix

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Две недели подряд безоговорочным лидером является новый боевик 2024 года– "Взлет". Это история о том, как команда воров реализует план похищения золота стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящий на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма