Їхні прем'єри відбулися наприкінці 2023 року й вже кілька тижнів поспіль тримаються в рейтингу тих, що найбільше переглядають, зазначає 24 Канал.

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Фільми, які зараз дуже популярні на Netflix

"Ілюзія безпеки"

Рейтинг IMDb: 6.5

Ця драма з Джулією Робертс у головній ролі чудово підійде для сімейного перегляду. За сюжетом, щаслива американська родина орендує розкішний будинок у передчутті довгоочікуваного відпочинку. Однак омріяна відпустка набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку. А у двері в цей час стукають незнайомці.

"Ілюзія безпеки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню"

Рейтинг IMDb: 5.6

Від драми переходимо до не менш цікавої та емоційної наукової фантастики. У цій стрічці розповідається про міжгалактичну війну проти тиранії старого деспота. У той час, коли безжальна армія Материнського Світу починає загрожувати мирному поселенню фермерів на краю галактики, єдиною надією на порятунок стає таємнича чужинка.

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню": дивіться онлайн трейлер фільму

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Який фільм зараз у топі на Netflix

Два тижні поспіль беззаперечним лідером є новий бойовик 2024 року – "Зліт". Це історія про те, як команда злодіїв реалізує план з викрадення золота вартістю 500 мільйонів доларів із літака, який летить на висоті 12 кілометрів.

"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму