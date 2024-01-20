Ця стрічка посіла перше місце серед тих, які найчастіше дивилися в Україні минулого тижня.

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Новий фільм, який треба подивитися на Netflix

За сюжетом цього американського бойовика, професійна злодійка об'єднується з колишнім коханим, який колись працював у ФБР, щоб реалізувати найграндіозніше пограбування. У цій ризикованій справі їм допомагає команда талановитих шахраїв.

Всі вони прагнуть викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів, що є на борту пасажирського рейсу 777. Все це відбувається під час польоту літака з Лондона до Цюриха на висоті 12 кілометрів.

"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму

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Не лише "Зліт"

Нещодавно на Netflix вийшов ще один фільм, який також потрапив до числа найпопулярніших серед українців. Йдеться про стрічку "Снігова спільнота" режисера Хуана Антоніо Байони.

Це історична драма, заснована на реальних подіях, що відбувалися 13 жовтня 1972 року. У самому серці Анд розбився пасажирський літак. На борту перебувала команда регбістів, які летіли з Уругваю до Чилі. Вижити у цій авіакатастрофі вдалося не всім. Щоб вижити і знайти шлях додому, ті, кому вдалося вціліти, змушені об'єднати зусилля та покладатися лише одне на одного.

"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму