Ця стрічка розповідає про одну з найдивовижніших історій XX століття. На IMDb вона вже отримала 8.0 балів з 10.

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Про що фільм "Снігова спільнота" на Netflix

Це історична драма, над якою працювали кінотворці з Іспанії, США, Уругваю та Чилі. У ній показані події 13 жовтня 1972 року. Тоді пасажирський літак, який перевозив команду регбістів з Уругваю до Чилі, врізався у льодовик у самому серці Анд та розбився.

Щоб вижити та знайти шлях додому, ті, кому вдалося вижити у цій страшній авіакатастрофі, змушені об'єднати зусилля та покладатися лише одне на одного.

"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Які ще прем'єри відбудуться взимку 2024

Цієї зими покажуть не лише нові фільми, а й серіали з різними сюжетами та розвитками подій.