Якщо вам набридає шукати фільми на вечір, то чудовим варіантом буде перегляд серіалу. Це задоволення можна розтягнути на кілька днів. А що новенького варто подивитися – розповість 24 Канал.

Вам сподобається Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

"Емігранти"

Коли прем'єра: 26 січня

Де дивитися: Amazon Prime Video

Жанр: драма

Режисер: Лулу Ван

У ролях: Ніколь Кідман, Джі-Йонг Ю, Джек Х'юстон, Браян Ті, Флора Чан

Сюжет розвивається навколо трьох жінок – Маргарет, Мерсі та Гіларі. Усі вони є емігрантками, які живуть в Гонконгу. Переселенців пов'язує міцна дружба, вони разом долають життєві труднощі, серед яких шлюб, виховання дітей та побудова кар'єри.

"Емігранти": дивиться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Містер та місіс Сміт"

Коли прем'єра: 2 лютого 2024 року

Де дивитися: Amazon Prime Video

Жанр: екшн, драма

Режисер: Дональд Гловер, Франческа Слоун

У ролях: Майя Ерскін, Дональд Гловер, Мікаела Коел, Пол Дано, Джон Туртурро

Ви точно бачили легендарну однойменну шпигунську комедію з Бредом Піттом та Анджеліною Джолі в головних ролях, а вже зовсім скоро зможете насолодитися її переосмисленням у форматі серіалу.

Шпигунське агентство вигадує для головних героїв прикриття – шлюб. Однак наскільки довго їм вдасться прикидатися закоханими під тиском щоденних місій, кожна з яких максимально ризикована?

"Містер та місіс Сміт": дивиться онлайн трейлер серіалу

"Аватар: Останній захисник"

Коли прем'єра: 22 лютого

Де дивитися: Netflix

Жанр: екшн, пригоди, фентезі

Режисер: Майкл Гої, Розанна Лян

У ролях: Гордон Корм'є, Кіавентіо Тарбелл, Ян Услі, Даллас Лю, Деніел Де Кім, Пол Сун-Хен Лі

Завершуємо добірку одним з найочікуваніших серіалів 2024 року. Це історія про світ, який зруйнувала війна, де люди схильні до магії однієї з чотирьох стихій – води, землі, вогню або повітря. І лише 12-річний Аватар зуміє опанувати всі чотири елементи, щоб принести довгоочікуваний мир.

"Аватар: Останній захисник": дивиться онлайн трейлер серіалу