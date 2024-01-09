Если вам надоедает искать фильмы на вечер, то отличным вариантом будет просмотр сериала. Это удовольствие можно растянуть на несколько дней. А что новенького стоит посмотреть – расскажет 24 Канал.
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"Эмигранты"
Когда премьера: 26 января
Где смотреть: Amazon Prime Video
Жанр: драма
Режиссер: Лулу Ван
В ролях: Николь Кидман, Джи-Йонг Ю, Джек Хьюстон, Брайан Ти, Флора Чан
Сюжет развивается вокруг трех женщин – Маргарет, Мерси и Хиллари. Все они являются эмигрантками, живущими в Гонконге. Переселенцев связывает крепкая дружба, они вместе справляются с жизненными трудностями, среди которых брак, воспитание детей и построение карьеры.
"Эмигранты": смотрит онлайн трейлер сериала
"Мистер и миссис Смит"
Когда премьера: 2 февраля 2024 года
Где смотреть: Amazon Prime Video
Жанр: экшн, драма
Режиссер: Дональд Гловер, Франческа Слоун
В ролях: Майя Эрскин, Дональд Гловер, Микаэла Коэл, Пол Дано, Джон Туртурро
Вы точно видели легендарную одноименную шпионскую комедию с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях, а совсем скоро сможете насладиться ее переосмыслением в формате сериала.
Шпионское агентство придумывает для главных героев прикрытие – брак. Однако сколь долго им удастся притворяться влюбленными под давлением ежедневных миссий, каждая из которых максимально рискованна?
"Мистер и миссис Смит": смотрит онлайн трейлер сериала
"Аватар: Последний защитник"
Когда премьера: 22 февраля
Где смотреть: Netflix
Жанр: экшн, приключения, фэнтези
Режиссер: Майкл Гои, Розанна Лян
В ролях: Гордон Кормье, Киавентио Тарбелл, Ян Усли, Даллас Лю, Дэниел Де Ким, Пол Сун-Хен Ли
Завершаем подборку одним из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Это история о мире, который разрушила война, где люди подвержены магии одной из четырех стихий – воды, земли, огня или воздуха. И только 12-летний Аватар сумеет овладеть всеми четырьмя элементами, чтобы принести долгожданный мир.
"Аватар: Последний защитник": смотрит онлайн трейлер сериала