Если вам надоедает искать фильмы на вечер, то отличным вариантом будет просмотр сериала. Это удовольствие можно растянуть на несколько дней. А что новенького стоит посмотреть – расскажет 24 Канал.

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"Эмигранты"

Когда премьера: 26 января

Где смотреть: Amazon Prime Video

Жанр: драма

Режиссер: Лулу Ван

В ролях: Николь Кидман, Джи-Йонг Ю, Джек Хьюстон, Брайан Ти, Флора Чан

Сюжет развивается вокруг трех женщин – Маргарет, Мерси и Хиллари. Все они являются эмигрантками, живущими в Гонконге. Переселенцев связывает крепкая дружба, они вместе справляются с жизненными трудностями, среди которых брак, воспитание детей и построение карьеры.

"Эмигранты": смотрит онлайн трейлер сериала

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Мистер и миссис Смит"

Когда премьера: 2 февраля 2024 года

Где смотреть: Amazon Prime Video

Жанр: экшн, драма

Режиссер: Дональд Гловер, Франческа Слоун

В ролях: Майя Эрскин, Дональд Гловер, Микаэла Коэл, Пол Дано, Джон Туртурро

Вы точно видели легендарную одноименную шпионскую комедию с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях, а совсем скоро сможете насладиться ее переосмыслением в формате сериала.

Шпионское агентство придумывает для главных героев прикрытие – брак. Однако сколь долго им удастся притворяться влюбленными под давлением ежедневных миссий, каждая из которых максимально рискованна?

"Мистер и миссис Смит": смотрит онлайн трейлер сериала

"Аватар: Последний защитник"

Когда премьера: 22 февраля

Где смотреть: Netflix

Жанр: экшн, приключения, фэнтези

Режиссер: Майкл Гои, Розанна Лян

В ролях: Гордон Кормье, Киавентио Тарбелл, Ян Усли, Даллас Лю, Дэниел Де Ким, Пол Сун-Хен Ли

Завершаем подборку одним из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Это история о мире, который разрушила война, где люди подвержены магии одной из четырех стихий – воды, земли, огня или воздуха. И только 12-летний Аватар сумеет овладеть всеми четырьмя элементами, чтобы принести долгожданный мир.

"Аватар: Последний защитник": смотрит онлайн трейлер сериала