Эта лента повествует об одной из самых удивительных историй XX века. На IMDb она уже получила 8.0 баллов из 10.
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О чем фильм "Снежное сообщество" на Netflix
Это историческая драма, над которой работали кинотворцы из Испании, США, Уругвая и Чили. В нем показаны события 13 октября 1972 года. Тогда пассажирский самолет, перевозивший команду регбистов из Уругвая в Чили, врезался в ледник в самом сердце Анд и разбился.
Чтобы выжить и найти путь домой, те, кому удалось выжить в этой страшной авиакатастрофе, вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга.
"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще премьеры состоятся зимой 2024 года
Этой зимой покажут не только новые фильмы, но и сериалы с разными сюжетами и развитием событий.
- 26 января состоится премьера "Эмигрантов" – истории о трех переселениях, которые живут в Гонконге и вместе проходят жизненные трудности.
- 2 февраля мир увидит переосмысление шпионской комедии "Мистер и миссис Смит" в формате сериала.
- 22 февраля на Netflix станет доступно долгожданное фэнтези "Аватар: Последний защитник".