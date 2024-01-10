Эта лента повествует об одной из самых удивительных историй XX века. На IMDb она уже получила 8.0 баллов из 10.

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О чем фильм "Снежное сообщество" на Netflix

Это историческая драма, над которой работали кинотворцы из Испании, США, Уругвая и Чили. В нем показаны события 13 октября 1972 года. Тогда пассажирский самолет, перевозивший команду регбистов из Уругвая в Чили, врезался в ледник в самом сердце Анд и разбился.

Чтобы выжить и найти путь домой, те, кому удалось выжить в этой страшной авиакатастрофе, вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга.

"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма

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Какие еще премьеры состоятся зимой 2024 года

Этой зимой покажут не только новые фильмы, но и сериалы с разными сюжетами и развитием событий.