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Фільми, які зараз популярні на Netflix серед українців

У період з 8 по 14 січня в Україні найчастіше дивилися новий бойовик "Зліт". Сюжет розгортається навколо професійної команди злодіїв, які готуються до ризикованої справи. Злочинці планують викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів із літака, який летить на висоті 12 кілометрів.

"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зараз дивляться:

"Снігова спільнота", 2024 рік;

"Довбуш", 2023 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню", 2023 рік;

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;

"Абатство Даунтон: Нова епоха", 2022 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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Серіали, які зараз дивляться в Україні

Вже третій тиждень поспіль всі рекорди б'є новий іспанський серіал "Берлін" – продовження історії одного з головних героїв культового "Паперового будинку". Цього разу Берлін збирає команду в Парижі та прагне реалізувати одне з наймасштабніших пограбувань в історії – за одну ніч викрасти коштовності за суму 44 мільйони євро.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також зараз дивляться:

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Брати Сунь", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 1 сезон;

"Твоя перша остання брехня", мінісеріал;

"Паперовий будинок", 2 сезон;

"Паперовий будинок", 3 сезон;

"Паперовий будинок", 4 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 5 сезон.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix