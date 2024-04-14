Их смотрели миллионы: самые популярные фильмы в истории Netflix

Когда люди хотят отдохнуть и расслабиться – первым, что приходит на ум, – это посмотреть хороший, захватывающий фильм. На стриминговой платформе Netflix любители кино, имея большой выбор, могут смотреть лучшие фильмы в любом месте планеты и в любое время.

Сегодня, когда многие наслаждаются своим выходным, мы вспоминаем самые популярные фильмы Netflix, которые покорили зрителей. Кино 24 предлагает выбрать один из них для просмотра и расслабиться.

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"Красное сообщение" – 230,9 миллионов просмотров

В этой увлекательной истории известный агент Интерпола Джон Хартли охотится на неуловимую похитительницу произведений искусства Сару Блэк. Однако хитрая тактика Блэк приводит к тому, что Хартли оказывается за решеткой. С помощью опытного афериста Нолана Бута Хартли выбирается из тюрьмы, чтобы восстановить справедливость и очистить свое имя, в то время как Бут стремится добиться помилования и вернуть себе свободу.

"Красное сообщение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Не смотрите вверх" – 171,4 миллиона просмотров

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Недавно доктор Рэндалл Минди и младший научный сотрудник Кейт Дабиански сделали впечатляющие расчеты, которые указывают на то, что массивная комета направляется к Земле с почти стопроцентной вероятностью столкновения. Несмотря на усилия ученых, направленные на повышение осведомленности об этой надвигающейся небесной угрозе,, кажется, что существует незаинтересованность в признании потенциальной опасности. Примечательно, что и политики, и журналисты, кажется, больше сосредоточены на использовании надвигающейся катастрофы,, для собственной выгоды, чем на том, чтобы прислушаться к предостережениям доктора Минди и его команды.

"Не смотрите вверх": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проект Адам" – 157,6 миллионов просмотров

В фильме "Проект Адам" в центре сюжета – молодой парень по имени Адам Рид, который переживает недавнюю потерю отца. Переполненный чувством скорби и одиночества, Адаму трудно найти радость в своей жизни, а его одноклассники только усиливают его эмоциональное беспокойство. Однако все меняется, когда Адам становится свидетелем катастрофы таинственного летающего объекта и встречает в гараже своего будущего "я". Старший Адам, который путешествовал во времени, открывает мальчику уникальную миссию, связанную с их отцом.

"Проект Адам": смотрите онлайн трейлер фильма

Также десятку самых популярных фильмов на Netflix сформировали:

"Птичий короб" – 157,4 миллиона просмотров

"Иллюзия безопасности" – 143,4 миллиона просмотров

"Серый человек" – 139,3 миллиона просмотров

"Мы можем быть героями" – 137,3 миллиона просмотров

"Мать" – 136,4 миллиона просмотров

"Ножи наголо: Стеклянный лук" – 136,3 миллиона просмотров

"Эвакуация" – 135,7 миллиона просмотров

Эти киноленты на Netflix очень пришлись по душе многим зрителям по всему миру. Не пропустите и вы просмотр самых популярных кинолент на Netflix.