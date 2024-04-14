Сьогодні, коли багато хто насолоджується своїм вихідним, ми згадуємо найпопулярніші фільми Netflix, які підкорили глядачів. Кіно 24 пропонує обрати один із них для перегляду та розслабитися.

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"Червоне повідомлення" – 230,9 мільйона переглядів

У цій захопливій історії відомий агент Інтерполу Джон Гартлі полює на невловиму викрадачку творів мистецтва Сару Блек. Однак хитра тактика Блек призводить до того, що Гартлі опиняється за ґратами. За допомогою досвідченого афериста Нолана Бута Гартлі вибирається з в'язниці, щоб відновити справедливість і очистити своє ім'я, в той час як Бут прагне домогтися помилування і повернути собі свободу.

"Червоне повідомлення": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Не дивіться вгору" – 171,4 мільйона переглядів

Нещодавно доктор Рендалл Мінді та молодший науковий співробітник Кейт Дабіанскі зробили вражаючі розрахунки, які вказують на те, що масивна комета прямує до Землі з майже стовідсотковою ймовірністю зіткнення. Незважаючи на зусилля вчених, спрямовані на підвищення обізнаності про цю небесну загрозу, що насувається, здається, що існує незацікавленість у визнанні потенційної небезпеки. Примітно, що і політики, і журналісти, здається, більше зосереджені на використанні катастрофи, що насувається, для власної вигоди, ніж на тому, щоб прислухатися до застережень доктора Мінді та його команди.

"Не дивіться вгору": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проєкт Адам" – 157,6 мільйона переглядів

У фільмі "Проєкт Адам" у центрі сюжету – молодий хлопець на ім'я Адам Рід, який переживає нещодавню втрату батька. Переповнений почуттям скорботи та самотності, Адаму важко знайти радість у своєму житті, а його однокласники лише посилюють його емоційний неспокій. Проте все змінюється, коли Адам стає свідком катастрофи таємничого літаючого об'єкта і зустрічає в гаражі свого майбутнього "я". Старший Адам, який подорожував у часі, відкриває хлопчикові унікальну місію, пов'язану з їхнім батьком.

"Проєкт Адам": дивіться онлайн трейлер фільму

Також десятку найпопулярніших фільмів на Netflix сформували:

"Пташиний короб" – 157,4 мільйона переглядів

"Ілюзія безпеки" – 143,4 мільйона переглядів

"Сіра людина" – 139,3 мільйона переглядів

"Ми можемо бути героями" – 137,3 мільйона переглядів

"Мати" – 136,4 мільйона переглядів

"Ножі наголо: Скляна цибуля" – 136,3 мільйона переглядів

"Евакуація" – 135,7 мільйона переглядів

Ці кінострічки на Netflix дуже припали до душі багатьом глядачам по всьому світу. Не пропустіть і ви перегляд найпопулярніших кінострічок на Netflix.