Среди них есть не только всемирно известные ленты, пленившие миллионы зрителей, но и сериалы украинского производства.

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Какие сериалы украинцы больше всего искали в Google в 2023 году

"Венздей"

Это фэнтези, премьера которого прошла еще в 2022 году, продолжают активно пересматривать в Украине. Сериал уже приобрел всемирную популярность, поэтому пока поклонники нетерпеливо ожидают 2 сезон, наслаждаются просмотром первого.

По сюжету, умная, саркастическая и немного мертвая в душе Венздей Адамс расследует убийства, находит новых друзей и врагов в академии "Невермор".

"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Хороший врач"

Эта 6-сезонная драма рассказывает о молодом хирурге Шоне Мерфи, который имеет аутизм и синдром саванта. Парень мечтает вырваться из городка, где у него было несчастливое детство, и получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура, расположенной в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

Шон очень талантливый хирург и использует этот талант, чтобы спасать жизнь пациентов, чем бросает вызов скептицизму своих коллег. Добиваться успехов в работе ему помогает наставник и друг Аарон Глассман.

"Хороший врач": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кровавые цветы"

Конечно, этот рейтинг невозможен без турецких сериалов, которые обожают украинские зрители. В 2023 году им больше полюбилась история о кровавой мести семей Карабей и Демир, которая длится годами.

Однажды Сеит Карабей находит виновных. Чтобы остановить кровопролитие, Баран Демир решается жениться на дочери Сеита – Дилане. Девушка отказывается от всего, о чем мечтала, и соглашается на этот брак, чтобы наконец прекратить многолетнюю рознь. Демир и Дилан оказываются в своеобразной тюрьме. Сможет ли этот брак разрешить конфликт и перерасти в настоящую любовь?

"Кровавые цветы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Домик на счастье"

Этот украинский народный сериал уже давно полюбился зрителям, ведь летом стартовали съемки 5-го сезона любимой истории. В нем уже нет предательницы Галины Безрук, игравшей одну из главных ролей – Машу. К актерскому составу присоединились Дарья Петрожицкая и Наталья Денисенко.

"Домик на счастье" рассказывает о Маше и Максе, которые переезжают из Киева в село Сеньковка, где планируют открыть страусовую ферму и салон красоты. Однако сельская жизнь совсем не так спокойна, как считала пара.

"Домик на счастье": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мандалорец"

Заканчиваем подборку американским сериалом, являющимся частью вселенной "Звездных войн" и состоящей из трех сезонов. События в сериале разворачиваются пять лет спустя после событий фильма "Звездные войны: Возвращение джедая".

По сюжету одинокий воин Дин Джарин упорно борется с преступностью. Он настоящий охотник за головами, ведь мандалорцы – замечательные воины. Их отличительная черта – оружие и шлем, как у рыцарей средневековой Европы.

"Мандалорец": смотрите онлайн трейлер сериала