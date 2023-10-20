Эстетика Хэллоуина медленно поглощает этот октябрь, засыпая торговые центры и магазины тыквами, паутинами и скелетами в виде декора. Почему не поддаться и не включить интересный сериал с элементами драмы, ужасов и криминала? Возможно, это именно то, что нужно вам этой осенью. Далее поделимся списком любимых сериалов, которые хочется просматривать под одеялом с чашкой ароматного какао.

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Ужасы и триллеры для геловинских вечеров

"Американская история ужасов"

Каждый сезон этого сериала является отдельной историей, рассказывающей о чем-то жутком и мистическом. Одновременно можно проследить тонкую соединительную линию между всеми 12 сезонами.

Актерский состав в сериале заслуживает отдельного внимания: здесь и Таисса Фармига (актриса с украинскими корнями), Эмма Робертс, Сара Полсон, фаворитка многих и наша личная – Джессика Лэнг. Некоторые актеры меняются, некоторые остаются. Леди Гага в 5 сезоне вообще покорит каждое сердце, а уже в 12 ждем похожего эффекта от Ким Кардашян.

"Американская история ужасов" 12 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Чудовище: История Джеффри Дамера"

"Американскую историю ужасов" мы просматривали несколько раз, поэтому, когда увидели Райана Мерфи (сценариста) и Эвана Питерса на постере нового сериала – побежали смотреть. Да, история Джеффри Дамера не самая приятная, она вовсе не мистическая, а к ужасу реальная. Но обратите внимание, что очевидно не все сцены правдивы. Поэтому родные жертв Дамера жаловались на сериал.

Известно еще и то, что телесериал – это антология, его уже продлили на второй сезон. Он тоже будет рассказывать о "другой ужасной фигуре".

"Чудовище: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер онлайн

"Снаружи"

Продолжая наш список ужастиков, в подборку попадает сериал с научной фантастикой. События происходят в городке в средней части США, откуда никак не могут уехать его жители. Им досаждают ужасные ночные существа из леса, окружающего город – но все тайны спрятаны не там, где их действительно нужно искать.

Со всем этим разбирается харизматичный шериф, новоприбывшая семья, борющаяся с неожиданными для них обстоятельствами и остальные жители города.

"Снаружи": смотрите трейлер онлайн

Драмы-комедии – немного смеха не помешает

"Почему женщины убивают"

Если вам показалось, что мы не смотрим ничего, кроме ужасов, выдыхайте. Вот менее устрашающая история, сейчас в двух сезонах. По нашему мнению, первый удался лучше, но вы можете возразить после просмотра. В сюжете показаны три часовых линии и одно и то же здание.

Там живут женщины, сталкивающиеся с супружеской неверностью своих мужчин. Каждая выстраивает хитрый план убийства. Звучит жестоко, однако на самом деле сериал полон интересных сцен, он поднимает тему домашнего насилия, а еще в нем есть над чем посмеяться.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер онлайн

"Тед Лассо"

Это комедийный сериал, который расскажет о Теде Лассо – тренере провинциальной команды колледжа по американскому футболу. Вдруг он становится менеджером английской команды премьер-лиги, хотя и не имеет для этого достаточного опыта. Теда Лассо недолюбливает ни публику, ни футболисту.

В течение серий и нескольких сезонов он завоевывает любовь своей искренностью, юмором и оптимизмом. С первого взгляда кажется, что сериал только для футбольных фанатиков, но это не так. Он и о бизнесе, и о человеческих трудностях, а еще о смехе.

"Тед Лассо": смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия"

В этом сериале показывают взаимодействие матери и ее детей. Он рассказывает нам о 15-летней Джинни Миллер, которая кажется мудрее, чем ее молодая мать Джорджия. Женщина переезжает в Новую Англию, чтобы дать детям лучшую жизнь. Вся семья переживает взлеты и падения, расставания и воссоединения, слезы и смех. Уже вышло 2 сезона сериала, а в мае этого года его продлили еще на 3 и 4 сезон.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн

Романтическая комедия как вишенка на торте

"Эмили в Париже"

Если осень и романтика для вас – это почти одно и то же, выбирайте именно этот сериал. Он расскажет о девушке (которую блестяще сыграла Лили Коллинз), работающей в Чикаго. Эмили получает предложение отправиться в Париж вместо своей руководительницы. В живописной столице Франции ее ждет новый коллектив, местная культура, поиск новых друзей и конечно любовь.

Любителям такого сериала еще стоит знать и о скандале, произошедшем спустя второй сезон. Там появляется Петри – киевлянка, которая ворует деньги, выглядит неуклюже и боится депортации. После критики компания отметила, что будет избегать подобных случаев. Да и вообще фильм критиковали за шаблонность и стереотипы. Кто победит – атмосфера или клише – решать вам.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн