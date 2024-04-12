Кино 24 подготовило 4 сериала, которые уже вышли на Netflix в апреле этого года. Поэтому приготовьте что-то вкусненькое, позовите друзей и наслаждайтесь просмотром.

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"Рипли"

Том Рипли, известный мелкий мошенник, был нанят одним из самых богатых людей США для выполнения важного задания. Рипли, который никогда не считался большим гангстером, получил задание организовать возвращение сына состоятельного бизнесмена из Италии в Америку по важному и серьезному делу.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала

"Паразит: Серые"

По сюжету, на Земле появился новый вид разумных паразитов, который представляет серьезную угрозу для человечества. Эти организмы способны захватывать мозг своих жертв, заставляя их поедать других людей. Как и удастся ли вообще человечеству справиться с этой угрозой?

"Паразит: Серые": смотрите онлайн трейлер сериала

"Преступники"

По сюжету, развивающейся, напряженность между европейскими мафиями растет, поскольку они соревнуются за обладание ценной монетой. "Отставной" взломщик сейфов объединяет усилия с гангстером-неудачником в дерзком ограблении, что может стать последним преступным делом.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Захват рейса 601"

В новом сериале зрители отправляются в интригующее путешествие, следя за ужасной историей захвата пассажирского самолета над Колумбией. Террористы, стоящие за нападением, требуют освобождения политических заключенных и большого выкупа, заставляя правительство искать решение.

Среди хаоса пилот и стюардессы принимают вызов, разрабатывая дерзкий план, чтобы перехитрить преступников и предотвратить потенциальную катастрофу. Их героические усилия демонстрируют, на что они готовы пойти ради безопасности всех, находящихся на борту.

"Захват рейса 601": смотрите онлайн трейлер сериала

Любителям кино стоит подготовиться к просмотру этих новинок, которые уже вышли в апреле на Netflix. Ведь эти ленты точно захватят интересным и острым сюжетом.