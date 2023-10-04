Украинские сериалы, которые выйдут этой осенью: 4 главных премьеры

После продолжительной паузы в украинском кинопроизводстве телеканалы возвращаются к съемкам новых проектов. Этой осенью зрителей ждут не только продолжение уже известных сериалов, но и совершенно новые истории.

Кинотворцы изображают войну не только в больших фильмах, но и в сериалах. Многие сюжеты навеяны именно теми событиями, которые происходят в Украине после 24 февраля 2022 года. О каких именно лентах идет речь – узнайте дальше в материале 24 Канала.

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"Опер по вызову-6"

24 серии

Это детективная история о Департаменте уголовной разведки и капитане Артеме Трофимове, которые под прикрытием расследуют самые запутанные и секретные дела. Их главное оружие – мастерство перевоплощения, шантажа и манипуляции. В новых сериях Трофимов должен решить, что для него важнее жизнь сестры или верность команде, за которую он когда-то был готов лечь под шары.



Кадр из сериала "Опер по вызову-6"

"Плут-2"

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet . Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

16 серий

Главный герой – сообразительный и упорный мужчина с прозвищем Плут, который устраивается в РОВД под именем своего погибшего друга – оперативника Стаса Бойко. События второго сезона разворачиваются в течение 2022 года. Столкнувшись с ужасами войны, пережив потери близких людей, Плут делает свой сознательный выбор – становится на путь справедливой мести, борьбы и спасения.



Кадр из сериала "Плут-2"

"Оккупированные"

4 серии

Во время наступления русских войск Роман помогает экс-любимой Юле и ее сыну уехать из города в поселок, считая его более безопасным местом. Однако уже через считанные часы село, где живут родители Юли, оказывается в оккупации россиян. Испуганные, растерянные местные жители попадают в ловушку захватчиков без права спастись – оккупанты быстро устанавливают свои порядки, разграбляют магазины и дома, жестоко наказывают тех, кто пытается сопротивляться. Понимая, что помощи придется ждать долго, Роман присоединяется к партизанскому движению.

Съемки драмы проходили в Киеве и Киевской области, в частности, в Гостомеле и Горенке, которые в марте – апреле 2022 года были оккупированы. Дом, в котором по сценарию герои переживают оккупацию, был частично изуродован русскими военными.



Кадр из сериала "Оккупированные"

"Одна семья. Свадьба"

4 серии

События сериала происходят в шахтерском городке, который после 2014 года был оккупирован и впоследствии возвращается к мирной жизни в Украине. Павел Доценко и Гриша Куликов – бывшие друзья и соседи, которые давно поссорились и перестали общаться из-за разных политических взглядов и нежеланий услышать друг друга. Конфликт накаляется, когда непримиримые враги выдвигают свои кандидатуры на должность мэра. Попадая в запутанные, а иногда забавные ситуации, мужчины борются за благосклонность горожан. Смогут ли соседи впервые за долгое время пойти на уступки друг другу и прекратить споры, узнав о неожиданных помолвках детей и страшной угрозе – возможном наступление России?



Кадр из сериала "Одна семья. Свадьба"