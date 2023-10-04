Кінотворці зображають війну не лише у великих фільмах, але й у серіалах. Чимало сюжетів навіяні саме тими подіями, які відбуваються в Україні після 24 лютого 2022 року. Про які саме стрічки йдеться – дізнавайтеся далі в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино

"Опер за викликом-6"

24 серії

Це детективна історія про Департамент кримінальної розвідки й капітана Артема Трофимова, які під прикриттям розслідують найзаплутаніші та найсекретніші справи. Їхня головна зброя – майстерність перевтілення, шантаж і маніпуляції. У нових серіях Трофимов має вирішити, що для нього важливіше – життя сестри чи вірність команді, за яку він колись був готовий лягти під кулі.



Кадр з серіалу "Опер за викликом-6"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Плут-2"

16 серій

Головний герой – кмітливий й наполегливий відчайдух з прізвиськом Плут, який влаштовується в РВВС під ім'ям свого загиблого друга – оперативника Стаса Бойко. Події другого сезону розгортаються впродовж 2022 року. Зіштовхнувшись з жахіттями війни, переживши втрати близьких людей, Плут робить свій свідомий вибір – стає на шлях справедливої помсти, боротьби й порятунку.



Кадр з серіалу "Плут-2"

"Окуповані"

4 серії

Під час наступу російських військ Роман допомагає екскоханій Юлі та її сину виїхати з міста до селища, вважаючи його безпечнішим місцем. Проте вже за лічені години село, де мешкають батьки Юлі, опиняється в окупації росіян. Налякані, розгублені місцеві жителі потрапляють у пастку загарбників без права врятуватися – окупанти швидко встановлюють свої порядки, розграбовують магазини й будинки, жорстоко карають тих, хто намагається чинити спротив. Розуміючи, що допомоги доведеться чекати довго, Роман приєднується до партизанського руху.

Зйомки драми проходили в Києві та Київській області, зокрема в Гостомелі та Горенці, які у березні – квітні 2022 року були окупованими. Будинок, в якому за сценарієм герої переживають окупацію, був частково понівечений російськими військовими.



Кадр з серіалу "Окуповані"

"Одна родина. Весілля"

4 серії

Події серіалу відбуваються у шахтарському містечку, яке після 2014 року було окупованим та згодом повертається до мирного життя в Україні. Павло Доценко та Гриша Куліков – колишні друзі й сусіди, які давно посварилися і припинили спілкуватися через різні політичні погляди та небажання почути один одного. Конфлікт загострюється, коли непримиримі вороги висувають свої кандидатури на посаду мера. Потрапляючи у заплутані, а іноді кумедні ситуації, чоловіки борються за прихильність містян. Чи зможуть сусіди вперше за довгий час піти на поступки один одному та припинити суперечки, дізнавшись про несподівані заручини дітей і страшну загрозу – можливий наступ Росії?



Кадр з серіалу "Одна родина. Весілля"