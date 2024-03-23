Не променяли Родину: украинские актрисы, которые строили карьеру в России, но вернулись

До того, как Россия развязала полномасштабную войну много кинопродуктов снималось в сотрудничестве Украины и России. Кроме этого, есть актеры, которые снимались в российских кинолентах, а также строили там свою карьеру.

Ряд актрис проявили свою поддержку Украины и прекратили сотрудничество с российскими проектами. Так, в материале Кино 24 вы узнаете, о каких актрисах идет речь.

Смотрите также Безумная энергия в каждом кадре: фильмы о баскетболе, которые должен увидеть каждый

Мила Сивацкая

Актриса родилась в Киеве. Мила в течение определенного времени снималась в российских проектах. В частности, зрители хорошо знают ее по ролям в комедийном сериале "Гранд", где она получила главную роль. Также Мила Сивацкая снималась в российском фильме "Последний богатырь".

Сейчас актриса не проживает и не работает в России. После начала полномасштабного вторжения актриса неоднократно распространяла фотографии, показывающие ужасы войны в Украине.

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса в течение 13 лет проживала и строила карьеру в России. Она снималась во многих российских проектах, таких как "Кухня", "Знахарь" и "Вампиры средней полосы".

После начала полномасштабной войны она с мужем, который, кстати, является россиянином, выехали из России. Актриса четко выразила свою проукраинскую позицию и осудила российскую агрессию.

Сейчас актриса играет в спектаклях и снимается в украинском кино.

Любава Грешнова

Актриса Любава Грешнова, которая родилась в Харькове, до полномасштабного вторжения снималась в России. Из-за этого ее, как и других актеров, считали россиянкой. Она играла главные роли в сериалах "Треугольники судьбы", "С чистого листа" и "Возвращение".

Любава на 3 – 4 день от начала полномасштабной войны вместе с мужем актером Михаилом Пшеничным и их сыном выехала из России. Актриса порвала все связи с Россией. Так, Любава сразу поддержала Украину и рассказывала на своей странице в инстаграме о войне, которую развязала Россия.

К слову, актриса вместе с Екатериной Кузнецовой и своим мужем Михаилом Пшеничным в феврале 2024 года начали тур по Израилю со спектаклем "Счастливый день".

"Мы первые, кто привез украиноязычный спектакль в эту прекрасную и смелую страну. Впереди много встреч с нашими украинцами, много объятий и общения", – сообщила актриса.