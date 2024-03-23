Низка акторок виявила свою підтримку України та припинила співпрацю з російськими проєктами. Так, у матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, про яких акторок йдеться.

Дивіться також Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен

Міла Сивацька

Акторка народилася в Києві. Міла протягом певного часу знімалася в російських проєктах. Зокрема, глядачі добре знають її за ролями в комедійному серіалі "Гранд", де вона отримала головну роль. Також Міла Сивацька знімалася в російському фільмі "Останній богатир".

Зараз акторка не проживає та не працює в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення акторка неодноразово поширювала світлини, що показують жахіття війни в Україні.

Катерина Кузнєцова

Українська акторка протягом 13 років проживала та будувала кар'єру в Росії. Вона знімалася в багатьох російських проєктах, таких як "Кухня", "Знахар" і "Вампіри середньої смуги".

Після початку повномасштабної війни вона з чоловіком, який, до речі, є росіянином, виїхали з Росії. Акторка чітко висловила свою проукраїнську позицію та засудила російську агресію.

Зараз акторка грає у виставах та знімається в українському кіно.

Любава Грешнова

Акторка Любава Грешнова, яка народилася в Харкові, до повномасштабного вторгнення знімалася в Росії. Через це її, як і інших акторів, вважали росіянкою. Вона грала головні ролі в серіалах "Трикутники долі", "З чистого аркуша" і "Повернення".

Любава на 3 – 4 день від початку повномасштабної війни разом із чоловіком актором Михайлом Пшеничним та їхнім сином виїхала з Росії. Акторка порвала всі зв'язки з Росією. Так, Любава одразу підтримала Україну та розповідала на своїй сторінці в інстаграмі про війну, яку розв'язала Росія.

До слова, акторка разом з Катериною Кузнєцовою та своїм чоловіком Михайлом Пшеничним в лютому 2024 року розпочали тур Ізраїлем з виставою "Щасливий день".

"Ми перші, хто привіз україномовну виставу в цю прекрасну та сміливу країну. Попереду багато зустрічей з нашими українцями, багато обіймів та спілкування", – сповістила акторка.