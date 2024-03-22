Деякі з них довго проживали та будували кар'єру в Росії. Через це глядачі могли думати, що ці артисти – росіяни. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, хто потрапив до цього списку.

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Анна Сагайдачна

Актриса народилася в Харківській області. Акторка знімалася в серіалах "Червона королева", "Кріпосна" і "Підлягає знищенню". Вона здобула популярність не лише в Україні, а й за її межами.

Акторка з перших днів великої війни на своїй сторінці в соціальній мережі поширювала фото та відео війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сагайдачна допомагає проводити збори для наших українських захисників.

Валерія Ходос

Українська акторка знімалася в українських і російських кінороботах. Валерію Ходос можна було зустріти на екранах в мелодрамах "Подаруй мені щастя", "Рідна кров", "Не зарікайся". Так, в акторки було немало головних і епізодичних ролей.

Сама ж Ходос родом з Києва, але до повномасштабної війни вона не відмовлялася від зйомок у Москві.

За словами акторки, вона тоді була сконцентрована лише на роботі й творчості. Тоді Валерія не задумувалась про війну в Україні. Проте після повномаштабного вторгнення Росії в Україну вона засудили дії країни-агресорки. Вона перейшла на українську мову і висвітлює жахи війни у своїх соцмережах. Валерія організовує збори та допомагає нашим військовим.

Влад Нікітюк

Популярний актор Влад Нікітюк народився у Києві. В його творчому доробку є серіали, які створювали російські режисери. Зокрема, актор отримував ролі в мелодрамах "Мажор", "Се ля ві" і "Беззахисне серце".

Актор в одному із своїх інтерв'ю розповідав, що 24 лютого 2022 року він почав писати багатьом російським артистам, з якими знімався на одних майданчиках. Він заявляв, що у нього завжди було розуміння, що це за люди, а тому друзів серед них у нього ніколи не було.