Украинские фильмы, которые украла Россия: какие ленты она украла

История российских краж продолжается уже на протяжении долгих лет. Так, они воровали песни, полуостров, историю, однако это не весь список того, что любят украсть и присвоить в России. Не менее активно там воровали и воруют украинское кино.

Поэтому, россияне показывают украинские киноленты на пиратских сайтах. Кино 24 подготовил фильмы, которые бесцеремонно украли россияне.

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"Памфир"

Одним из фильмов, что украли россияне, является лента "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Он рассказал, что россияне украли его фильм и перевели на русский язык. Однако они совершенно не поняли сути и смысла, а потому содержание картины полностью искажен.

В этом есть один плюс – они вообще не поняли диалект, перевернутый смысл даже элементарных предложений. Между нами и нашими культурами пропасть!!! Им нас не понять.,

– написал режиссер в своей заметке режиссер.

О чем фильм

Сюжет фильма рассказывает историю семьи Леонида по прозвищу Памфир. Мужчина ездит на заработки и стремится для своей семьи лучшее и светлое будущее. Дома его ждут жена Елена и сын-подросток Назар.

По сюжету, мужчина вернулся домой. Однако покоя не было, потому что он, пытаясь найти деньги, чтобы возместить убытки сына и сделать документы, чтобы снова поехать на заработки, прибегает к незаконной деятельности. Тем самым он навлекает на себя гнев местного криминального авторитета Морды.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

Россияне украли и украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". Так, в 2023 году они анонсировали показ "Братья Супер Марио в кино". В частности, продавая билеты на эту ленту, они включили его в перечень услуг, как они это назвали, "досеансное обслуживание". Собственно под этим "обслуживанием" и подразумевается показ "Мавка. Лесная песня."

Поэтому "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, и взамен показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием",

– говорится в сообщении.

На официальной странице фильма в фейсбук создатели украинского мультфильма отметили, что у россиян нет доступа к ленте, и тем более прав на его дистрибуцию.

История мультфильма знакомит зрителей с историей любви Мавки и Лукаша.

Мавка – волшебная лесная нимфа, главным призванием которой является защита Леса и его Сердца. Лукаш является обычным парнем, который очень увлекается музыкой. Именно благодаря ей они и знакомятся с Мавкой и влюбляются друг в друга.

Их союз и так почти невозможен, однако преград становится все больше с появлением в селе корыстной и могущественной Килины.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Люксембург, Люксембург"

Россияне нагло украли украинский фильм "Люксембург, Люксембург", однако опозорились ужасным переводом.

В сети начали распространяться пиратские копии этой ленты с российским переводом. Он вызвал большую реакцию, поскольку слушать то, что напереводили россияне, без смеха просто невозможно.

Во время перевода киноработы россияне не проверяли, как правильно произносятся или переводятся те или иные слова, поэтому перевод просто таки поражает нелепостью. С этого посмеялись не только актеры фильма, но и украинские блогеры.

Это что получается, россияне украли наше кино, чтобы посмотреть? Видимо, совсем все плохо,

– отметила блогерша.

Кинолента рассказывает, как два брата во взрослом возрасте узнают, что их отец умирает в Люксембурге. Один из братьев – Коля намерен поехать к нему. Другой брат – Василий, который несмотря на внешнее сходство имеет противоположный характер, считает лишним посещать того, кого они фактически не знают. Поэтому, он всячески пытается помешать брату поехать в далекую страну.

Однако впоследствии все же Коля убеждается в своем решении поехать на встречу с отцом, к чему со временем пришел и Василий.

"Люксембург. Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

Россияне украли украинский фильм для кинофестиваля во Франции

Фильм "Тени забытых предков" украинского режиссера Сергея Параджанова внесли в программу Фестиваля российского кино во Франции. Это вызвало шквал возмущения, поскольку россияне в очередной раз пытаются выдать наше культурное наследие за свою собственность.

Известно, что, чтобы избежать подозрения о краже, россияне переименовали картину Параджанова на "Огненные кони".

Поэтому, посольство в Париже отреагировало и обратилось к местным властям. Они указали на попытку незаконного использования культурного наследия и призвали урегулировать эту ситуацию в интересах справедливости.