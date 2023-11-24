В России показывают фильмы на пиратских сайтах. Впрочем, смешнее всего, то, что россияне, переводя фильм, даже не пытаются выяснить значение некоторых слов. Поэтому не обходится без забавного акцента и ошибок.

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Украинские фильмы, которые украли россияне

"Памфир"

Одним из таких фильмов является "Памфир" черновицкого режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчук. Перевод возмутил и рассмешил режиссера одновременно, поскольку россияне не понимают диалекта в фильме, это получилось вдвойне забавно. Дмитрий Сухолиткий-Собчук отреагировал.

Между нами и нашими культурами – пропасть. Им нас не понять,

– подытожил режиссер.

Сюжет фильма разворачивается на Западе Украины перед традиционным карнавалом Маланко. Памфир, возвращаясь домой после продолжительного отсутствия, пытается снова соединиться с семьей. Безоговорочная любовь семьи Памфира приводит к побочным последствиям и заставляет его выбрать рискованный путь с неотвратимыми последствиями.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург"

Трагикомедия тоже появилась на пиратских сайтах. В процессе перевода фильма россияне решили не тратить попусту время и не выяснять точное значение некоторых слов. Это привело к комическому акценту и лингвистических ошибок. Над этим уже успели посмеяться не только актеры фильма, но и украинские блоггеры.

Это что значит, россияне украли наше кино, чтобы посмотреть? Пожалуй, совсем все плохо,

– шутит блоггерша, которая также поделилась фрагментом с эпическим переводом.

История о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге, они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Но будет ли человек, которого они там встретят, таким же крутым папой, каким они его помнят?

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

Один из российских кинотеатров опубликовал анонс украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня", несмотря на то, что ни один из кинотеатров в стране-агрессоре не имеет прав на показ ни голливудских, ни украинских фильмов.

Сообщили, что российский кинотеатр анонсировал незаконный показ мультфильма "Братья Супермарио в кино" и объявил, что его покажут перед сеансами "Мавки".

"Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием",

– говорится в заявлении создателей мультфильма.

"Мавка. Лесная песня" рассказывает историю о Мавке - Душе Лесе и его Берегине, которая влюбляется в талантливого музыканта Лукаша. Она становится свидетелем сложного выбора между любовью и своим долгом перед лесом.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма