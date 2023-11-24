У Росії показують українські фільми на піратських сайтах. Утім, найсмішніше те, що росіяни, перекладаючи фільм, навіть не пробують з'ясувати значення деяких слів. Тому не обходиться без кумедного акценту та помилок.

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Українські фільми, які вкрали росіяни

"Памфір"

Одним із таких фільмів є "Памфір" чернівецького режисера Дмитра Сухолиткого-Собчук. Переклад обурив та розсмішив режисера водночас, оскільки росіяни не розуміють діалекту у фільмі, це вийшло вдвічі кумедно. Дмитро Сухолиткий-Собчук відреагував.

Між нами та нашими культурами – прірва. Їм нас не зрозуміти,

– підсумував режисер.

Сюжет фільму розгортається на Заході України перед традиційним карнавалом Маланка. Памфір, повертаючись додому після тривалої відсутності, намагається знову з'єднатися з родиною. Беззаперечна любов сім'ї Памфіра призводить до побічних наслідків і змушує його обрати ризикований шлях з невідворотними наслідками.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург"

Трагікомедія також з'явилася на піратських сайтах. У процесі перекладу фільму росіяни вирішили не гаяти часу та не з'ясовувати точне значення деяких слів. Це призвело до комічного акценту та лінгвістичних помилок. З цього уже встигли посміятись не лише актори фільму, а й українські блогери.

Це що виходить, росіяни вкрали наше кіно, щоб подивитися? Мабуть, зовсім все погано,

– жартує блогерка, яка також поділилася фрагментом з епічним перекладом.

Історія про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі, вони вирушають у подорож, щоб побачити його востаннє. Але чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким самим крутим татом, яким вони його пам'ятають?

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

Один з російських кінотеатрів опублікував анонс українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня", попри те, що жоден з кінотеатрів у країні-агресорі не має прав на показ ані голлівудських, ані українських фільмів.

Повідомили, що російський кінотеатр анонсував незаконний показ мультфільму "Брати Супермаріо в кіно" і оголосив, що його покажуть перед сеансами "Мавки".

"Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату в Росії. Вони продають квитки на один фільм, але показують інший і називають це "досеансним обслуговуванням",

– йдеться в заяві творців мультфільму.

"Мавка. Лісова пісня" розповідає історію про Мавку – Душу Лісу та його Берегиню, яка закохується у талановитого музика Лукаша. Вона стає свідком складного вибору між коханням та своїм обов'язком перед лісом.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму