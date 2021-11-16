О чем будет рассказывать картина

Звезда ленты – обладательница главной кинопремии страны "Золотая Юла" Марина Кошкина. Ее героиня, борчиха ММА Юлия, в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает иного мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.

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Сильное жизненное потрясение побуждает героиню пойти наперекор общественным стереотипам и искать судьбу за пределами большого спорта. Однако прошлое не желает отпускать Юлию и вызывает ее на бой.

Премьера ленты

Международная премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где он был признан лучшим в конкурсе дебютных фильмов Competition 1–2. Национальная премьера фильма состоялась на Одесском международном кинофестивале в этом году, где картина получила приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм от жюри Международной федерации кинопрессы. В общей сложности фильм принимал участие в около двадцати фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.

Актерский состав фильма

  • Марина Кошкина;
  • Олег Шульга;
  • Лариса Руснак;
  • Александр Мавриц;
  • Сергей Лузановский;
  • Олег Колтовский;
  • Константин Линартович;
  • Анастасия Баша;
  • Карина Бершадская.

Съемочная группа

  • Авторы сценария – Тарас Дронь, Якуб Присак;
  • Режиссер-постановщик – Тарас Дронь;
  • Оператор-постановщик – Александр Поздняков;
  • Композитор – Андрей Пономарев;
  • Звукорежиссер – Сергей Степанский;
  • Художница-постановщица – Мария Шуб;
  • Художница по костюмам – Елена Рукавишникова;
  • Художник по свету – Макс Рубан;
  • Режиссер монтажа – Юрий Пидцерковный;
  • Продюсеры – Валерия Сочивец, Тарас Дронь, Александр Берба.

Тарас Дронь получил признание как сорежиссер (совместно с Михаилом Хомой) фильма "DZIDZIO. Первый раз".

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