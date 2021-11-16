О чем будет рассказывать картина
Звезда ленты – обладательница главной кинопремии страны "Золотая Юла" Марина Кошкина. Ее героиня, борчиха ММА Юлия, в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает иного мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.
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Сильное жизненное потрясение побуждает героиню пойти наперекор общественным стереотипам и искать судьбу за пределами большого спорта. Однако прошлое не желает отпускать Юлию и вызывает ее на бой.
Премьера ленты
Международная премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где он был признан лучшим в конкурсе дебютных фильмов Competition 1–2. Национальная премьера фильма состоялась на Одесском международном кинофестивале в этом году, где картина получила приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм от жюри Международной федерации кинопрессы. В общей сложности фильм принимал участие в около двадцати фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.
Актерский состав фильма
- Марина Кошкина;
- Олег Шульга;
- Лариса Руснак;
- Александр Мавриц;
- Сергей Лузановский;
- Олег Колтовский;
- Константин Линартович;
- Анастасия Баша;
- Карина Бершадская.
Съемочная группа
- Авторы сценария – Тарас Дронь, Якуб Присак;
- Режиссер-постановщик – Тарас Дронь;
- Оператор-постановщик – Александр Поздняков;
- Композитор – Андрей Пономарев;
- Звукорежиссер – Сергей Степанский;
- Художница-постановщица – Мария Шуб;
- Художница по костюмам – Елена Рукавишникова;
- Художник по свету – Макс Рубан;
- Режиссер монтажа – Юрий Пидцерковный;
- Продюсеры – Валерия Сочивец, Тарас Дронь, Александр Берба.
Тарас Дронь получил признание как сорежиссер (совместно с Михаилом Хомой) фильма "DZIDZIO. Первый раз".
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