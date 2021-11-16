Каким выйдет фильм Тараса Дроня "С завязанными глазами": презентовано новый трейлер и постер

Фильм Тараса Дроня "С завязанными глазами" выйдет в широкий украинский прокат с 9 декабря. Продвижение картины поддержало Государственное агентство Украины по вопросам кино. Лента – полнометражный дебют режиссера.

О чем будет рассказывать картина

Звезда ленты – обладательница главной кинопремии страны "Золотая Юла" Марина Кошкина. Ее героиня, борчиха ММА Юлия, в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает иного мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.

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Сильное жизненное потрясение побуждает героиню пойти наперекор общественным стереотипам и искать судьбу за пределами большого спорта. Однако прошлое не желает отпускать Юлию и вызывает ее на бой.

Премьера ленты

Международная премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где он был признан лучшим в конкурсе дебютных фильмов Competition 1–2. Национальная премьера фильма состоялась на Одесском международном кинофестивале в этом году, где картина получила приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм от жюри Международной федерации кинопрессы. В общей сложности фильм принимал участие в около двадцати фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.

Актерский состав фильма

Марина Кошкина;

Олег Шульга;

Лариса Руснак;

Александр Мавриц;

Сергей Лузановский;

Олег Колтовский;

Константин Линартович;

Анастасия Баша;

Карина Бершадская.

Съемочная группа

Авторы сценария – Тарас Дронь, Якуб Присак;

Режиссер-постановщик – Тарас Дронь;

Оператор-постановщик – Александр Поздняков;

Композитор – Андрей Пономарев;

Звукорежиссер – Сергей Степанский;

Художница-постановщица – Мария Шуб;

Художница по костюмам – Елена Рукавишникова;

Художник по свету – Макс Рубан;

Режиссер монтажа – Юрий Пидцерковный;

Продюсеры – Валерия Сочивец, Тарас Дронь, Александр Берба.

"С завязанными глазами" – первый украинский фильм о смешанных единоборствах. Партнером кинотеатрального релиза фильма стала Украинская Федерация Смешаных Боевых Искусств UF MMA. Дистрибьютор – 86PROKAT.

Тарас Дронь получил признание как сорежиссер (совместно с Михаилом Хомой) фильма "DZIDZIO. Первый раз".

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