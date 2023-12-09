Приятный вечер гарантирован: фильм, который обязательно нужно посмотреть с девушкой

Вечер кино – всегда хорошая идея. Это возможность не только хорошо провести время, но и пообщаться с любимым человеком, вместе посмеяться и отдохнуть от будничной суеты.

Если вы долго выбираете фильм и не знаете, что посмотреть с любимым, то 24 Канал советует обратить внимание на комедию "Безумно богатые азиаты". Эта картина еще в 2018 году покорила сердца миллионов зрителей.

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Какой фильм посмотреть с девушкой

Если вам была интересна праздничная лента "Счастливого Рождества" с Эмили Кларк и Генри Голдингом, то "Безумно богатые азиаты" вам тоже понравятся, ведь главную роль в ней сыграл также Генри.

По сюжету, работающая преподавательницей американка китайского происхождения Рэйчел Ву уже два года встречается с идеальным парнем из Сингапура – Ником Янгом. Они вместе отправляются домой к Нику, поскольку получили приглашение на свадьбу от старого друга парня.

Настало время, когда Рэйчелу придется познакомиться с родными потенциального мужа. Однако это не так-то просто. Как оказалось, девушка не только не знает реалий азиатской жизни, но и не догадывается, что ее парень является наследником сказочно богатой семьи. И властная мать Ника сделает все, чтобы не допустить этого союза.

"Безумно богатые азиаты": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы можно посмотреть в паре

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Недавно мы готовили подборку, где рассказали о 4 фильмах, которые обязательно нужно смотреть в паре. В основном это мелодрамы, которые трогают и сближают влюбленных. В списке были следующие ленты: