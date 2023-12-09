Якщо ви довго обираєте фільм і не знаєте, що подивитися з коханою, то 24 Канал радить звернути увагу на комедію "Шалено багаті азіати". Ця стрічка ще у 2018 році підкорила серця мільйонів глядачів.

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Який фільм подивитися з дівчиною

Якщо вам була цікава святкова стрічка "Щасливого Різдва" з Емілі Кларк та Генрі Голдінгом, то "Шалено багаті азіати" вам також сподобаються, адже головну роль у ній зіграв також Генрі.

За сюжетом, американка китайського походження Рейчел Ву, яка працює викладачкою, вже два роки зустрічається з ідеальним хлопцем з Сінгапуру – Ніком Янгом. Вони разом відправляються додому до Ніка, оскільки отримали запрошення на весілля від старого друга хлопця.

Настав час, коли Рейчел доведеться познайомитися з рідними потенційного чоловіка. Однак це не так просто. Як виявилося, дівчина не лише не знає реалій азійського життя, але й не здогадується, що її хлопець є спадкоємцем казково багатої сім'ї. І владна мати Ніка зробить все, щоб не допустити цього союзу.

"Шалено багаті азіати": дивіться онлайн трейлер фільму

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Які ще фільми можна подивитися в парі

Нещодавно ми готували добірку, де розповіли про 4 фільми, які обов'язково треба дивитися в парі. Здебільшого це мелодрами, які зворушують та зближують закоханих. У списку були такі стрічки: