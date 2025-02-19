Удачный фильм для просмотра с партнером или партнершей должны тронуть обоих, подарить незабываемые впечатления и быть достаточно интересными, чтобы понравиться людям с, вероятно, разными вкусами. 24 Канал собрал ленты, которые могут быть хорошим вариантом для свидания.

Смотрите также Подарят страсть и любовь: 5 самых сексуальных фильмов для идеального вечера вдвоем

"Перед рассветом"

Год: 1995

Жанр: романтика, драма

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Американец Джесси и француженка Селин случайно знакомятся в поезде. Прежде чем разъехаться в разные уголки мира, они решают провести ночь в Вене.

Пара прогуливается по городу, разговаривает о жизни, любви и судьбе. Они знают, что их время вместе ограничено. Но все равно образуют уникальную связь. Это увлекательная история о незабываемой ночи.

"Перед рассветом": смотрите трейлер онлайн

"Амели"

Год: 2001

Жанр: романтика, комедия, драма

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Молодая официантка Амели Пулен живет в Париже, а еще – в своем вымышленном мире, помогая людям вокруг себя найти счастье. Однажды она находит в своей квартире старую коробку с детскими игрушками и решает найти владельца.

С этого начинается ее собственное невероятное приключение. Это очень добрый и яркий фильм с уникальной атмосферой Парижа.

"Амели": смотрите трейлер онлайн

"Твое имя"

Год: 2016

Жанр: аниме, фэнтези, драма

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Это волшебная история о школьниках из Японии – Таки и Мицуха – которые неожиданно чувствуют связь друг с другом. Во сне их души поменялись телами, хотя они были даже не знакомы между собой.

Таки и Мицуха с каждой минутой сближаются и пытаются понять причину этого феномена. Познание друг друга по-настоящему способно изменить их судьбы навсегда.

"Твое имя": смотрите трейлер онлайн