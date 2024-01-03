4 фильма и сериалы для хорошего вечера, которые вам понравятся

11 января в украинских кинотеатрах выходит новая режиссерская работа Софии Копполы. Лента "Присцилла" рассказывает о жизни жены короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. О том, как это попасть в золотую клетку и разочароваться в сказке, о которой мечтала в детстве, можно увидеть уже совсем скоро.

А пока 24 Канал специально к премьере собрал пять лучших ролей нового Элвиса с экрана – сексуального и горячего австралийского актера Джейкоба Элорди – и разобрались в его пути к популярности.

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Первая роль в полнометражном фильме для Элорди была невелика. Известно, что он сыграл святого Мартина Марина, но роль так эпизодическая, что его не указали в титрах. Это была пятая часть "Пиратов Карибского моря", и именно так началась стремительная карьера Элорди, которую мы сейчас созерцаем.

"Будка поцелуев", 2018

Где смотреть: Netflix

В центре школьного ромкома героиня Эл, дружащая с лучшим другом с рождения. Среди правил, чтобы, несмотря на годы, оставаться близкими, есть запрет на любые романтические штучки Эл со старшим братом Ли – самым сексуальным парнем школы. Но что-то идет не так. И перед Эл стоит выбор: нарушить правило ради любви или остаться верной дружбе.



Элорди играет того же брата, о котором мечтают все девушки. Это амплуа закрепилось за ним не только в дальнейших частях трилогии, но и в дальнейшей карьере.

"Будка поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Эйфория", 2019 – 2022

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Где смотреть: Меgоgо

Ру учится в старшей школе и переживает смерть отца. Поэтому она подсаживается на наркотики и все лето проводит в рехабе. Но, вернувшись в социум и привычную жизнь, встречается лицом к лицу еще с другими проблемами. Как и все ее друзья и знакомые, она сталкивается с первой травматической и сложной любовью.

Эта работа стала прорывом для Элорди – два сезона сериала от HBO Max, где он играет абьюзивного крутого парня. Сериал стал переломной точкой для актера и открыл дверь в следующих проектах Копполы и Феннелл – режиссёров с именем, статусом и громкими артгаузными проектами.

"Эйфория": смотрите онлайн трейлер сериала

"Присцилла", 2023

Где смотреть: в кино с 11 января

Присцилла, живя в маленьком городке как обычная школьница, знакомится со звездой – Элвисом Пресли. Между ними вспыхивает страсть, и они начинают встречаться. Все доходит до серьезных шагов – Присцилла переезжает жить в его замок и становится маленькой принцессой короля рок-н-ролла. Правда ли, что популярность – это то, о чем она мечтала?



Элорде удалось соединить в себе мужчину-тирана и травмированного звездной болезнью человека. Это глубокая, чувственная и сложная роль, тем более что продюсером в фильме выступила сама Присцилла Пресли, которая контролировала и направляла Элорди, чтобы тот воплотил такого Элвиса, каким она его знала.

"Присцилла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Солтберн", 2023

Где смотреть: Amazon Prime

Недавний релиз второй режиссерской работы актрисы Эмеральд Феннелл после "Перспективной девушки" повествует о дружбе парня с меньшим достатком Оливера и сына супербогатых людей Феликса. Они вместе учатся в Оксфорде, а на каникулы уезжают в замок семьи Феликса. Но идеальная королевская прокрастинация заканчивается трагедиями, спланированными до мелочей.

Впервые за свою карьеру у Джейкоба Элорди роль не абьюзера. Совершенно наоборот. Он нежный, дружелюбный и всегда готовый прийти на помощь друзьям – морально или материально. Чего не отнять, так это сексуальности. С этим Элорди идет через всю свою фильмографию.

"Солтберн ": смотрите онлайн трейлер фильма