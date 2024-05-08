Так, этой неделе на пьедестал взошла киноработа "Олененок". Кино 24 расскажет, о чем этот сериал, который держит зрителей в напряжении до самого конца.
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"Олененок"
История сериала начинается с того, что неудачник-комик и бармен по имени Донни предлагает простую чашку чая посетительнице по имени Марта. Он и не подозревал, что этот акт доброты приведет к вихрю событий.
Марта, кажется, уж слишком увлеклась новым знакомым. Поскольку привязанность женщины к мужчине растет, он осознает, что она не просто влюблена в него, а одержима им. Она начинает присылать ему сотни электронных писем в день и даже преследовать его повсюду.
Также по ходу сериала зрители узнают отрывки из прошлого Донни и травму, которую он пережил, что дает объяснение того, как он оказался на работе в баре.
"Оленя": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вы еще не успели посмотреть самый рейтинговый на сегодня сериал на Netflix, то это ваш шанс. Приготовьтесь окунуться в просмотр сериала, который так захватил зрителей.