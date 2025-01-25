Самым популярным сериалом сейчас является "Игра престолов" – культовый телепроект, который завоевал сердца миллионов зрителей во всем мире. На это указывают рейтинги IMDb – именно "Игра престолов" получила наибольшее число оценок.

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Сериал "Игра престолов" основан на серии книг Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Его трансляция началась в 2011 году на канале HBO и продолжалась до 2019 года. Он состоит из 8 сезонов и 73 эпизодов.

Сюжет сериала

События разворачиваются в вымышленном мире на континенте Вестерос, где времена года длятся очень долго. Накануне зимы Вестерос заполнили политические интриги и гражданская война в борьбе за власть. Король крупнейшего государства Роберт Баратеон просит своего друга Неда Старка стать его советником, пока Ланнистеры хотят отвоевать контроль над Вестеросом.

На другом континенте Таргариены ищут союзников, чтобы вернуть трон Семи Королевств. Все эти конфликты приводят к войне, а тем временем на севере просыпается Король Ночи.

"Игра престолов": смотрите трейлер онлайн

Почему сериал стоит посмотреть

Сериал известен запутанным и непредсказуемым сюжетом, многочисленными интригами и политическими заговорами. Жизнь главных персонажей часто оказывалась под угрозой, что держало аудиторию в напряжении. Зрителей привлекали также масштабы съемок, декорации и спецэффекты. А элементы фэнтези удачно дополняли сюжет.

"Игра престолов" стала настоящим культурным феноменом. В течение выхода сериала фаны обсуждали различные теории по развитию сюжета, создавалось множество мемов. Фразы "Зима близко" (Winter is coming) или "Все люди должны умереть" (Valar Morghulis), стали узнаваемыми для многих.

Последние сезоны "Игры престолов" не вызвали такого восторга, как первые. Не всем фанатам понравились сюжетные решения и развитие событий. Несмотря на это, сериал однозначно – один из самых популярных сейчас. Он повлиял на поп-культуру и покорил сердца многих.