Вырвался в лидеры: какой новый сериал сейчас самый популярный на Netflix среди украинцев

Netflix опубликовал еженедельный список самых популярных фильмов и сериалов, которые смотрят во всем мире. Украинские зрители проявили большой интерес к последним сериалам, появившимся на платформе.

Так, в списке сериалов, что сейчас самые популярные на Netflix среди украинцев лидирует лента "Проблема трех тел". О чем расскажет сюжет сериала, читайте на Кино 24.

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О чем сериал "Проблема тьох тел"

Netflix показал восьмисерийный сериал основанный на известной трилогии Лю Цисина "Память о прошлом Земли". Погружая зрителей в интригующее научно-фантастическое приключение сквозь время и пространство, сериал углубляется в историю, которая берет свое начало в Китае 1960-х годов.

По сюжету, молодая женщина Вэньцзе принимает важное и судьбоносное решение, которое отзывается сквозь пространство и время в настоящем и которое имеет далеко идущие последствия, охватывающие всю вселенную. Когда будущее человечества оказалось под угрозой, команда ученых, известных как Оксфордская пятерка, должна объединиться, чтобы предотвратить катастрофические последствия решения Вэньцзе.

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Поэтому если вы еще не успели посмотреть самый рейтинговый по состоянию на сейчас сериал на Netflix среди украинцев, то имеете возможность исправить эту ситуацию. Приятного просмотра!