Так, у списку серіалів, що зараз найпопулярніші на Netflix серед українців лідирує стрічка "Проблема трьох тіл". Про що розповість сюжет серіалу, читайте на Кіно 24.

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Про що серіал "Проблема тьох тіл"

Netflix показав восьмисерійний серіал заснований на відомій трилогії Лю Цисіна "Пам'ять про минуле Землі". Занурюючи глядачів в інтригуючу науково-фантастичну пригоду крізь час і простір, серіал заглиблюється в історію, яка бере свій початок у Китаї 1960-х років.

За сюжетом, молода жінка Веньцзє приймає важливе і доленосне рішення, яке відлунює крізь простір і час у сьогоденні та яке має далекосяжні наслідки, що охоплюють весь всесвіт. Коли майбутнє людства опинилося під загрозою, команда вчених, відомих як Оксфордська п'ятірка, повинна об'єднатися, щоб запобігти катастрофічним наслідкам рішення Веньцзє.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тож якщо ви ще не встигли переглянути найрейтинговіший станом на зараз серіал на Netflix серед українців, то маєте можливість виправити цю ситуацію. Приємного перегляду!