Интересная история о взрослении и материнстве: какой сериал можно посмотреть всей семьей
Подростковый сериал "Джинни и Джорджия" подойдет для просмотра не только молодому поколению, но и их родителям. Это отличный выбор для семейного вечера за телеэкраном.
Сериал "Джинни и Джорджия" можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Вышло уже 2 его сезона, а в мае 2023 сериал продолжили на 3 и 4 сезоны, пишет Кино 24.
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О чем сериал "Джинни и Джорджия"Страна: США
Год: 2021 – до сих пор
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 7.4
История рассказывает о Джинни и Джорджии – это мать и дочь, которые находятся в очень близких, но созависимых отношениях. Джорджия родила дочь в 15 лет и всем сердцем она стремится устроить лучшую жизнь для своих детей, чем было у нее. Из-за этого она постоянно переезжает, чтобы оставить все проблемы позади.
"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн
В то же время юной Джинни приходится постоянно адаптироваться к новым обстоятельствам, учиться выстраивать границы и личное пространство, а также находить каждый раз других друзей.
Сериал затрагивает зрителя тем, как драматические линии сплетаются с комедийными в одно целое. Ведь несмотря на забавные ситуации здесь раскрываются сложные темы – депрессии и селфхарму у подростков, одинокое материнство, абьюз и проблемы женщин, отношения родителей и детей.
Какие фильмы можно посмотреть всей семьей
Ранее мы рассказывали о фильмах, которые тоже можно посмотреть всей семьей.
- "Русалочка" – история про Ариэль в новом формате.
- "Спасение Руби" – рассказ о полицейском, который выбрал себе в партнеры собаку Руби.
- "Алита: Боевой ангел" – фильм переносит во времена после Третьей мировой войны, где доктор-кибернетик находит часть киборга-девушки и предоставляет ей жизнь.