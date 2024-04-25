Сериал "Джинни и Джорджия" можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Вышло уже 2 его сезона, а в мае 2023 сериал продолжили на 3 и 4 сезоны, пишет Кино 24.

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О чем сериал "Джинни и Джорджия"

Страна: США

Год: 2021 – до сих пор

Жанр: драма, комедия

Рейтинг IMDb: 7.4

История рассказывает о Джинни и Джорджии – это мать и дочь, которые находятся в очень близких, но созависимых отношениях. Джорджия родила дочь в 15 лет и всем сердцем она стремится устроить лучшую жизнь для своих детей, чем было у нее. Из-за этого она постоянно переезжает, чтобы оставить все проблемы позади.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн

В то же время юной Джинни приходится постоянно адаптироваться к новым обстоятельствам, учиться выстраивать границы и личное пространство, а также находить каждый раз других друзей.

Сериал затрагивает зрителя тем, как драматические линии сплетаются с комедийными в одно целое. Ведь несмотря на забавные ситуации здесь раскрываются сложные темы – депрессии и селфхарму у подростков, одинокое материнство, абьюз и проблемы женщин, отношения родителей и детей.

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