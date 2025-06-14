Новый криминальный триллер стал самым популярным на Netflix: можно ли посмотреть его за день

Вторую неделю подряд новый шотландский сериал покоряет зрителей в Украине и во всем мире. Созданное по мотивам серии книг датского писателя Юсси Адлера-Олсена, шоу привлекает внимание зрителя интересными и увлекательными делами.

Речь идет о сериале "Отдел нераскрытых дел" (Dept. Q). Кино 24 расскажет больше о сюжете и можно ли посмотреть его за один день.

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Сюжет сериала "Отдел нераскрытых дел"

В центре сюжета – детектив Карл Морк, который работает в полиции Эдинбурга. Благодаря блестящему уму ему удавалось раскрывать самые сложные дела. Но однажды мужчину постигла трагическая ситуация, в результате которой напарник Карла получил тяжелые травмы, а другой полицейский погиб.

Несмотря на угрызения совести, Морк возвращается к работе и становится главой новосозданного отдела нераскрытых дел – тех, что долгое время остаются без ответов. Вместе с Карлом работает бывший сирийский полицейский Акрам Салим, молодая курсантка Роуз и напарник Карла – Джеймс Гарди, парализованный после ранения.

Команда берется расследовать исчезновение прокурора Мерритт Лингард. Они заново перечитывают документы, общаются с людьми и постепенно открывают новые важные факты. Тогда как сам Карл начинает все больше понимать самого себя и свои страхи.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

Можно ли посмотреть за один день

"Отдел нераскрытых дел" состоит из 9 эпизодов, каждый из которых длится от 40 до 70 минут. Общая его продолжительность 7 – 8 часов.

Если вы будете просматривать сериал без перерывов в свой свободный день, – так, его можно просмотреть за один день. Если же ваш график не такой свободный, будет комфортнее разделить сериал на 2 – 3 части.