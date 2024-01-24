Но так не всегда. В начале 2024 года вышли последние серии "Совершенно другого человека" – сериала, который уже стал любимым не только среди турецкой, но и мировой публики, отмечает 24 Канал.

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"Совершенно другой человек" – турецкий сериал, который нужно увидеть

Он не только покорил сердца зрителей, но и получил 7.6 из 10 баллов на IMDb. Главные роли здесь сыграли одни из популярнейших современных турецких актеров – Бурак Дениз и Ханде Эрчел.

Ханде сыграла Лейлу – девушку, которая переезжает в Стамбул, чтобы быть поближе к родителям. Там она быстро находит работу по специальности – начинает работать прокурором. И Лейла сразу принимается за расследование гибели местного бизнесмена.

В ходе расследования она знакомится с журналистом Кеннаном, которого также интересует смерть бизнесмена. Кроме того, парень борется с раздвоением личности. Похоже, такого сюжета точно еще не было среди турецких сериалов, которые мы привыкли смотреть.

"Совершенно другой человек": смотрите онлайн трейлер сериала

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